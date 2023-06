A- A+

Futebol Fabrício cita briga sadia no meio-campo e minimiza má fase do Globo na Série D Atleta deve atuar mais avançado no setor por conta da entrada de Pingo na vaga de Nadson, suspenso

O técnico Felipe Conceição promoverá mudanças na equipe do Santa Cruz para encarar o Globo, nesta quarta (14), no Arruda, pelo Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Italo Melo será poupado do confronto, sendo substituído por Yan Oliveira. No meio, Nadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Pingo, que retorna de suspensão, deve ser o titular, com Fabrício atuando mais à frente do meio-campo.



“A briga por posição é sadia. Qualquer um que entrar vai ajudar o time a sair com os resultados positivos”, afirmou Fabrício, que pregou respeito ao adversário. Enquanto o Santa é o atual vice-líder da chave, com 14 pontos, os potiguares estão na lanterna, com quatro.





“Sabemos da dificuldade que teremos, independente de eles estarem lá na parte de baixo. Entraremos sérios, firmes e organizados para sair com a vitória dentro de casa”, completou.



Caso vença o Globo, o Santa pode ficar na liderança da chave. Para isso, porém, é preciso que o Pacajus, atual líder, também com 14 pontos, tropece diante do Nacional de Patos, no José Cavalcanti. Se os cearenses ganharem, o Tricolor só assumirá a ponta se tirar a diferença de dois gols no saldo.

Veja também

Futebol Apresentado, novo executivo de futebol confirma chegada de dois reforços ao Náutico