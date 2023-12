A- A+

Retorno? Fabrício Daniel demonstra interesse em seguir no Sport, apesar de ter contrato com o Coritiba O atacante de 26 anos deixou um comentário nesta segunda-feira (25) sobre seu desejo de seguir na capital pernambucana

Fabrício Daniel, que se despediu do Sport no dia 2 de dezembro, demonstrou interesse em permanecer no Leão para a próxima temporada. Em comentário de uma publicação no Instagram nesta segunda-feira (25), o atacante de 26 anos citou o desejo de permanecer na capital pernambucana, apesar de ter contrato com o Coritiba.

“Minha vontade sempre será defender as cores do Rubro-negro. Tenho carinho e admiração total pela história do clube. Porém, tenho contrato com o Coritiba, que também tem minha total admiração. Portanto, já não cabe mais minha decisão e opinião, mas sim uma conversa entre clubes”, escreveu o atleta em um trecho do comentário.

Comentário de Fabrício Daniel em publicação do instagram nesta segunda-feira (25). Foto: Reprodução.

Fabrício Daniel chegou ao Sport no início da Série B e atuou em 23 partidas na Segundona, além de uma pela Copa do Brasil. O atacante marcou quatro gols e deu duas assistências.

Apesar de um nome bem visto pela torcida, Fabrício Daniel não conseguiu se firmar na titularidade com o técnico Enderson Moreira no ano de 2023. Ele iniciou entre os 11 iniciais em apenas dez jogos na Série B. O atacante ressaltou essa falta de sequência em seu comentário.

“Obrigado pelo carinho, isso é uma honra pra mim saber o quanto gostam do meu trabalho, mesmo não sendo acionado tanto quanto gostaria de ser, porém sempre me entreguei e suei sangue pelas cores rubro-negras. É um sentimento que me mostra que mesmo eu não mostrando todo o repertório, já ganhei confiança e respeito”.

O elenco rubro-negro vai se reapresentar para o início da pré-temporada nesta quarta-feira (27). Os jogadores vão se reunir com a nova comissão técnica liderada pelo argentino Mariano Soso.

Dos jogadores de 2023, o Sport renovou com seis atletas sem contar com os da base que já tinham contrato. Estão na lista o goleiro Jordan, o zagueiro Alisson Cassiano, o lateral-esquerdo Felipinho, os volantes Fabinho e Felipe e o meia Alan Ruiz.

Veja também

Santa Cruz Santa Cruz pretende reunir pela primeira vez todos os jogadores oficializados após folga de Natal