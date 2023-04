A- A+

Futebol Fabrício diz que ter recebido propostas melhores, mas escolheu Santa pela grandeza do clube Volante, ex-Sport, foi um dos reforços anunciados pelo Tricolor para a Série D do Campeonato Brasileiro

Apresentado oficialmente como novo reforço do Santa Cruz para a Série D do Campeonato Brasileiro, o volante Fabrício, de 24 anos, confessou que recebeu propostas mais vantajosas financeiramente antes de acertar com o Tricolor. Na decisão final, segundo o atleta, pesou a grandeza do clube.

“Tive propostas melhores de clubes e salários, mas conheço o Santa Cruz. A grandeza da torcida, deste escudo. Se os torcedores apoiarem, será difícil perder um jogo no Arruda. Se colocarmos o que Felipe (Conceição, treinador) tem em mente, vamos conseguir conquistar o acesso à Série C”, afirmou.

Formado na base do Sport, o meia passou por clubes como Oeste, Guarani, Portuguesa, ABC, Figueirense, Cascavel e Caldense, equipe em que disputou até o início do mês o Campeonato Mineiro. Pelo Santa, o atleta só voltará oficialmente a campo a partir de maio e, até lá, considera que estará pronto para a estreia com a camisa coral.

“Vim de uma competição que acabou recentemente e acredito que, com uma semana ou uma semana e meia, estarei 100%. Surgi como primeiro volante, mas minha característica sempre foi de segundo. De uns dois, três anos estou jogando assim, chegando muito à área e recompondo para ajudar a equipe na defesa”, declarou.

Com experiências anteriores na competição, o atleta destaca qual a maior dificuldade que o Santa Cruz encontrará. “Joguei uma Série D pelo Cascavel e outra pelo ABC. O mais difícil é o mata-mata. É o ponto mais decisivo. Tem times que jogam por uma bola. Pegaremos campos que não proporcionam nosso estilo de jogo. Mas a Série D é isso”, apontou.

