A- A+

Futebol Fabrício Domínguez próximo de acerto com o Cerro Porteño, diz imprensa paraguaia Jogador uruguaio de 27 anos tem vínculo até 2027 com o Sport

O volante uruguaio Fabrício Domínguez está perto de ser oficializado como novo reforço do Cerro Porteño, do Paraguai. A informação foi divulgada por veículos da imprensa paraguaia, que dão como certa a saída do jogador de 27 anos do Sport. A reportagem tentou contato com o departamento de futebol do Leão, mas não obteve retorno.

Nesta segunda-feira (7), Fabrício se apresentou normalmente no Centro de Treinamento do Sport para iniciar os trabalhos da semana de olho no jogo contra o Ceará, quarta-feira (9), na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Contratado no ano passado pelo Sport, Fabrício Domínguez já disputou 74 jogos pelo clube, com 12 gols marcados e cinco assistências. O atleta tem vínculo contratual com o Leão até o final de 2027 após os rubro-negros comprarem 60% dos direitos econômicos do atleta por US$ 750 mil (pouco mais de R$ 4 milhões).

Veja também