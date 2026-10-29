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Futebol Pernambucano Facilnet, Petrolina e Central garantem classificação ao mata-mata do Pernambucano Terceira rodada acaba nesta quinta-feira (29) com Guarany e América

O Pernambucano 2026/2027 (Turno Forró) já conheceu seus primeiros classificados à segunda fase. Na última quarta-feira (28), Facilnet Garanhuns, Petrolina e Central mantiveram os 100% de aproveitamento e de cara carimbaram o passaporte ao mata-mata.

Nove partidas movimentaram a rodada nesta quarta e algumas definições já foram estabelecidas.

Classificados

Pelo Grupo A (Sertão), a Facilnet foi até Afogados e venceu o time da casa pelo placar de 3x0, com direito a golaço de bicicleta de Rodrigo. Em clássico local, o Petrolina venceu o 1º de Maio pelo placar de 3x1. Ferroviário e Salgueiro ficaram em 1x1 em Betânia.

Com nove pontos cada um, a estreante Facilnet e o Petrolina não são mais alcançados pelo 1º de Maio, primeiro time fora do G4, que atualmente soma apenas um ponto. O confronto entre os líderes está marcado apenas para a última rodada do grupo.

Estreante Facilnet segue invicta no Pernambucano 2026/2027 - Foto: @iran_souzza / @facilnetfc

Camisa mais tradicional do Turno Forró, o Central é outro time garantido na sequência da competição. No Grupo B (Agreste), a Patativa venceu o Pesqueira por 2x1 no Lacerdão, com destaque para o belo gol de falta de Caxito, que fechou o placar. Com isso, o adversário da última rodada, que ocupar a quinta colocação, não consegue mais alcançar o Alvinegro e a vaga na próxima fase está garantida.

Disputas

No Grupo C (Zona da Mata), a disputa está bem mais acirrada. Praticamente todos os times já perderam, com exceção do Centro Limoeirense - um vitória e dois empates. Os líderes da chave são o Jaguar e o Atlético-PE.

No Grupo D (Região Metropolitana), Guarany e América fecham a rodada nesta quinta-feira (29), no Arruda, a partir das 15h. O Mequinha assume a liderança isolada em caso de vitória.

Mas até o momento, a disputa pela ponta está bem dividida, com Íbis, Vera Cruz e Ipojuca empatados com cinco pontos. Sete de Setembro e Guarany, por outro lado, ainda não venceram.



Até o final da terceira rodada, nenhum clube estará matematicamente eliminado.

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