A- A+

Futebol Fagner, do Cruzeiro, sofre fratura na fíbula da perna direita após entrada de William Pottker Lesão ocorreu no jogo contra o CRB após entrada do atacante William Pottker, nos acréscimos do segundo tempo

O Cruzeiro terá um desfalque importante para os próximos jogos. O lateral-direito Fagner, que deixou o Mineirão na última quarta-feira com uma bota de proteção no pé direito, foi submetido a exames que diagnosticaram fratura na fíbula da perna direita.

Em nota, o Cruzeiro comunicou que a indicação para o caso é de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do clube. Fagner se lesionou no jogo contra o CRB após entrada do atacante William Pottker, já nos acréscimos dos segundo tempo.

O lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, aos 47 minutos. Pottker recebeu passe em profundidade para puxar o contra-ataque, mas viu que não chegaria a tempo e deu um carrinho em Fagner, que chegou primeiro na bola. Lucas Silva, do Cruzeiro, cobrou a expulsão do atacante do CRB, mas a árbitra Edina manteve a decisão de campo.

Veja também