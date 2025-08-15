Sex, 15 de Agosto

Polêmica

Faixa exibida por torcedores de futebol israelenses gera indignação na Polônia

Faixa que dizia "Assassinos desde 1939" foi exibida por torcedores do Maccabi Haifa

O Ministério das Relações Exteriores condenou o comportamento de torcedores durante a partida entre Maccabi Haifa e Rakow CzestochowaO Ministério das Relações Exteriores condenou o comportamento de torcedores durante a partida entre Maccabi Haifa e Rakow Czestochowa - Foto: Reprodução/@rakowczestochowa

O Ministério das Relações Exteriores da Polônia condenou "energicamente" nesta sexta-feira (15) uma faixa que dizia "Assassinos desde 1939" exibida por torcedores do clube de futebol israelense Maccabi Haifa durante uma partida contra um tempo polonês.

Segundo imagens e vídeos divulgados pela imprensa polonesa, durante a partida da Conference League entre Maccabi Haifa e Rakow Czestochowa, disputada na quinta-feira em Debrecen, Hungria, torcedores do time israelenses exibiram uma grande faixa em inglês com os dizeres "Assassinos desde 1939".

Seis milhões de poloneses, incluindo três milhões de judeus, perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial.

“O Ministério das Relações Exteriores condena energicamente o comportamento de certos torcedores durante a partida entre Maccabi Haifa e Rakow Czestochowa”, afirmou o ministério polonês em um comunicado.

Um funcionário do ministério se reuniu com o embaixador israelense nesta sexta-feira e "expressou (...) sua grande indignação com o conteúdo escandaloso da faixa".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Raków Częstochowa (@rakowczestochowa)

“As relações polonesas-israelenses não podem — e não serão — destruídas por extremistas”, acrescentou o ministério. Em seu comunicado, o ministério polonês pediu à Uefa que “reaja especificamente a este incidente”.

A Uefa, órgão máximo do futebol europeu, anunciou nesta sexta-feira que abriu um processo disciplinar contra ambos os clubes para "transmitirem uma mensagem convidativa para um evento esportivo".

Anteriormente, o novo presidente conservador da Polônia, Karol Nawrocki, falou a faixa como "escandalosa", e afirmou no X que "ofende a memória dos cidadãos poloneses vítimas da Segunda Guerra Mundial, incluindo 3 milhões de judeus. Uma estupidez que não pode ser definida em palavras".

A embaixada de Israel na Polônia condenou a faixa na quinta-feira.

"Tais palavras e ações, de ambos os lados, não têm lugar nos estádios ou fora deles. Nunca!", escreveu no X.

“Incidentes tão vergonhosos como esse não refletem o comportamento da maioria dos torcedores israelenses”, acrescentou.

