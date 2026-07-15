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Copa do Mundo "Falso memorando": Embaixada Britânica brinca com semifinal entre Inglaterra e Argentina Perfil compartilhou um falso memorando com orientações sobre como reagir ao resultado da partida

A histórica rivalidade entre Argentina e Inglaterra ganhou um novo capítulo fora das quatro linhas às vésperas da semifinal da Copa do Mundo.

Nesta terça-feira, 14, a Embaixada Britânica em Buenos Aires publicou uma mensagem em tom descontraído nas redes sociais para brincar com o duelo decisivo entre as seleções.

Na publicação, o perfil compartilhou um falso memorando direcionado ao responsável pelas redes sociais da embaixada com orientações sobre como deveria reagir ao resultado da partida.

Entre as instruções, o documento afirma que, em caso de vitória da Inglaterra, a comemoração deveria ser feita "com elegância".

Já se a Argentina avançasse à final, a recomendação seria parabenizar o adversário, desejar boa sorte na decisão e evitar "denunciar conspirações inexistentes".

O texto ainda faz uma brincadeira sobre o uso de memes, autorizando as publicações "com tato" e recorrendo a uma suposta expressão utilizada "nos claustros de Oxford": "the oven is not ready for buns" ("o forno ainda não está pronto para os pães"), em referência ao clima que antecede o confronto.

Na legenda, a própria embaixada manteve o tom descontraído ao escrever que o responsável pelas redes sociais apenas reproduzia as instruções recebidas.

"Olá. Sou o gerente de comunidade da Embaixada. Já sei que vocês estão esperando que publiquemos algo sobre o que todos estão pensando, mas não facilitaram nada para mim. Vou copiar o memorando que recebi, e vocês que se virem", diz a publicação.



A postagem rapidamente repercutiu entre torcedores argentinos e britânicos, acumulando milhares de curtidas e comentários que entraram na brincadeira antes da partida.

RIVALIDADE ULTRAPASSA O FUTEBOL

O duelo entre Argentina e Inglaterra está entre os mais emblemáticos da história das Copas do Mundo. A rivalidade começou ainda nas primeiras décadas do futebol argentino, fortemente influenciado pelos britânicos, mas ganhou contornos muito maiores ao longo do século XX.

Entre os episódios mais marcantes estão a polêmica expulsão de Antonio Rattín nas quartas de final da Copa de 1966 e o confronto de 1986, quando Diego Maradona marcou os históricos gols da "Mano de Dios" e o chamado "Gol do Século".

A Guerra das Malvinas, travada entre Argentina e Reino Unido em 1982, também contribuiu para ampliar a carga simbólica dos encontros entre as seleções.

Apesar desse histórico, o técnico Lionel Scaloni procurou minimizar qualquer clima de revanche antes da semifinal.

Em entrevista coletiva, o comandante argentino afirmou que a partida deve ser encarada apenas como um jogo de futebol.

Argentina e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 16h (de Brasília), em Atlanta, valendo uma vaga na final da Copa do Mundo. Quem avançar disputará o título contra a Espanha, classificada após eliminar a França.

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