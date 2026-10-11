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futebol Falta de eficácia pesou na derrota, avalia Pivetti Náutico perdeu por 2x0 para o Vila Nova, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Na coletiva de imprensa após a derrota do Náutico por 2x0 para o Vila Nova, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Bruno Pivetti lamentou os erros de finalização que levaram o Timbu ao segundo tropeço consecutivo em casa.

“Nos faltou eficácia para concluir a posse de bola em gols. Saio com o sentimento de muita tristeza. Não faltou luta, entrega, mas não conseguimos concluir da melhor maneira a oportunidade que criamos”, iniciou.

“Entendo a dor da torcida. É a mesma que estou sentindo. Trabalhamos muito para ter uma apresentação melhor e acredito que até os 20 minutos a equipe estava se comportando bem. Tivemos uma grande oportunidade com a finalização de Vinícius, que Helton fez uma grande defesa e a bola ainda bateu na trave. Vi uma outra postura da equipe, mas infelizmente tomamos dois gols”, completou o treinador, criticando ainda a arbitragem da partida.

“São situações que a gente entende que o ser humano está propenso a passar. Entregamos dois gols e depois tivemos de correr atrás do marcador. Quando você sai atrás de uma equipe da qualidade do Vila, fica sempre mais difícil. Tivemos um gol legítimo e mais uma vez o Náutico foi prejudicado pela arbitragem. No jogo passado tivemos dois pênaltis a favor em jogadas com Vinícius e o árbitro nos prejudicou. Hoje, a arbitragem foi tendenciosa. Não queremos ajuda dela: queremos justiça. Se tivéssemos virado com 2x1, seria outro ambiente”, declarou.

O Náutico está na 13ª posição da Série B, com 42 pontos. Na próxima partida, o Timbu pega o Goiás, segunda (19), na Serrinha.

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