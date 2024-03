A- A+

Por volta dos 20 minutos do segundo tempo, a energia do estádio do Arruda caiu e o Clássico das Multidões acabou paralisado. No momento em que os refletores se apagaram, o Santa Cruz vencia o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano, diante do Sport, por 1x0. Com gol marcado no final do primeiro tempo. A expectativa é que em 20 minutos, a iluminação volte ao normal.

