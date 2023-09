Faltando 10 rodadas para fim da Série B, Sport tem pontuação superior a de últimos acessos

A- A+

Depois de reencontrar o caminho das vitórias na última rodada, ao bater o ABC, por 1x0, em Natal, o Sport deu um importante passo para seguir na briga pelo retorno à Série A. Com 50 pontos, o Rubro-negro fechou a 28ª rodada na 3ª colocação. São dois a menos que o líder Vitória e a mesma pontuação do Guarani, que fica na frente pelos critérios de desempate. O Bugre tem dois gols a mais que o Leão no saldo (16x14).

Faltando dez rodadas para o término da Série B, a atual pontuação leonina deixa o Sport perto do acesso. Principalmente se compararmos com as últimas participações do clube pernambucano na Segundona.

No ano passado, por exemplo, o Sport não subiu e fechou a competição na 7ª colocação com 57 pontos somados. Foram cinco pontos a menos que Bahia e Vasco, que conseguiram o acesso com 62 pontos. Neste mesmo recorte do campeonato, em 2022 o Leão tinha 40 pontos. Ou seja, conseguiu somar mais 17 nos dez compromissos finais.

Na atual temporada, em meio ao equilíbrio, a tendência é que o ponto de corte seja ainda maior que na temporada passada. A diferença entre o quarto colocado Novorizontino e o oitavo Atlético-GO é de apenas quatro pontos. Segundo o departamento estatístico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe que conseguir entre 66 e 69 pontos tem mais de 99% de chances de garantir o sonhado acesso. Sendo assim, se repetir o desempenho da reta final do ano passado, o Sport garantiria o retorno à elite, pois chegaria aos 67 pontos.

A atual pontuação atingida pelo Sport é superior também aos dos últimos três acessos do clube. Em 2011, após a 28ª rodada, o Rubro-negro amargava a 6ª posição com 43 pontos, cinco atrás do Náutico, que abria o grupo dos quatro melhores. No fim, o Rubro-negro terminou o campeonato com 61, com a última vaga no G-4.

Dois anos mais tarde, o Sport era o 4º colocado com 46 pontos e também teve que lidar com o equilíbrio na parte de cima da tabela. Apenas quatro pontos separavam os pernambucanos do Joinville (9º). Ao término da 38ª rodada, o Leão celebrou o acesso com 63 pontos e uma posição acima.

Já em 2019, foram 49 pontos depois de 28 jogos. No campeonato em que brigou por boa parte com o Bragantino pelo título, o time da Ilha do Retiro amargou o vice-campeonato ao ficar com 68 pontos, sete a menos que os paulistas.

No próximo sábado (23), o time dirigido por Enderson Moreira terá uma nova oportunidade de somar mais três pontos na busca pelo objetivo. Às 20h45, o Sport vai receber o vice-lanterna Londrina, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada.

