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Futebol "Faltou palavra a Dodô", diz Guilherme dos Anjos após saída do meia Jogador conseguiu rescisão com o Náutico para se transferir ao futebol asiático, mesmo após o clube ter exercido poder de compra dos direitos econômicos

O técnico Guilherme dos Anjos falou pela primeira vez sobre a saída do meia Dodô, que conseguiu a rescisão de contrato com o Náutico por meio de uma decisão liminar da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), em ação movida pelo Coimbra-MG e pelo próprio jogador. O atleta está a caminho do Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul.





Decepção

Na visão do profissional, o ex-jogador alvirrubro não cumpriu com a palavra que deu à comissão técnica e aos antigos companheiros de time.

“Nesse momento, cabe falar muito pouco sobre isso. O tempo passou, o posicionamento do clube foi muito pertinente, muito positivo com relação ao que ocorreu. O posicionamento do próprio Jean Carlos foi dentro daquilo que a gente também acreditava. Eu não tiro nenhuma palavra daquilo que ele disse. Para nós, caráter é inegociável. Para alguns talvez não seja, mas a vida segue. Eu acho que a melhor coisa foi o que aconteceu”, iniciou.

O caso de Jean citado por Guilherme é referente ao comentário do jogador que chamou Dodô de “laranja podre” ao citar o comportamento do ex-camisa 10 de indicar que tinha desejo de seguir no Náutico para, posteriormente, deixar o clube via justiça. Tudo isso após o próprio Jean e outros jogadores do elenco terem marcado uma reunião com a comissão técnica para pedir a permanência do meia.

“A maioria do grupo concordava (com a permanência dele), mas tinham jogadores que não concordavam. Mas não é mérito ou demérito concordar ou discordar disso. Eu acho que o demérito maior é de quem não tem palavra. Faltou isso da parte de Dodô com o grupo, comigo e com o professor. Ele falou que queria (ficar) e que iria conversar com as pessoas que norteavam a carreira dele, para dar continuidade aqui, mas não foi assim que foi feito”, criticou.



Camisa 10

Com a saída de Dodô, Guilherme confirmou que Jean Carlos voltará a usar a camisa 10 do Náutico na partida deste domingo (9), contra o Atlético-GO, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

“Eu acho que Jean merece isso, esse status, esse respeito que ele tem e porque esse respeito ele não é construído só com o que ele faz com a bola. Esse respeito que ele tem foi construído com as atitudes. Ele não é uma liderança que julga, é uma liderança que apoia, que sustenta e ele vem demonstrando isso”, apontou.

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