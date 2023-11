Família da mulher de Messi é roubada novamente na Argentina

A- A+

Ladrões roubaram novamente a família de Antonela Roccuzzo, mulher de Lionel Messi, após abordarem uma prima dela e dois funcionários, levando deles US$ 21.500 (cerca de R$ 105 mil). O caso ocorreu na cidade argentina de Rosário, 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires, disseram fontes policiais nesta quarta-feira.

Os ladrões, a bordo de um veículo, atiraram pelo menos uma vez contra o carro em que a parente de Roccuzzo e os dois funcionários do supermercado "Único" transportavam o dinheiro para depositá-lo em um banco da cidade.

O tiro assustou a mulher e os funcionários, mas os três saíram ilesos. Eles tiveram que entregar aos ladrões duas mochilas com o valor de oito milhões de pesos. Os criminosos fugiram e ainda não foram identificados.

No dia 2 de março, duas pessoas em uma motocicleta atiraram na frente de uma filial do supermercado da família Roccuzzo, episódio que o prefeito de Rosário, Pablo Javkin, atribuiu às forças de segurança, insatisfeitas com sua gestão.

“O supermercado tem custódia privada. Estamos aguardando o resultado das impressões digitais e das câmeras” para avançar na investigação do roubo, disse o comissário Diego Santamarina aos jornalistas que estiveram no local do roubo violento.

Rosário é a cidade mais violenta da Argentina, com uma taxa de homicídios que em 2022 atingiu 22,1 por 100 mil habitantes, cinco vezes superior à taxa nacional, e a maioria relacionada ao tráfico de drogas, segundo dados oficiais. Messi e sua família costumam passar as férias de final de ano em Rosário, sua cidade natal de onde emigrou ainda adolescente para Barcelona, onde alcançou fama mundial como jogador de futebol.

