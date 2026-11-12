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FUTEBOL INTERNACIONAL

Família de Jesús de Miguel recebe mais de 200 mil euros em doações

O atleta faleceu aos 30 anos após sofrer uma pancada forte em campo

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Jesús de Miguel faleceu aos 30 anos após sofrer uma pancada forte em campoJesús de Miguel faleceu aos 30 anos após sofrer uma pancada forte em campo - Foto: Handout/CD Tenefire/AFP

A família de Jesús de Miguel, atacante do Tenerife que morreu tragicamente na semana passada após sofrer uma pancada forte em campo, expressou nesta quinta-feira (12) seu agradecimento após ter recebido mais de 200 mil euros (R$ 1,2 milhão na cotação atual) em doações.

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Em comunicado divulgado pela AFE, o sindicato dos jogadores de futebol espanhóis, a família do atleta agradeceu "de todo o coração" a todas as pessoas que participaram de uma arrecadação lançada por um ex-companheiro de De Miguel, Fran Sol, a qual alcançou mais de 213 mil euros.

"Ficamos profundamente comovidos com a quantidade de pessoas que se mobilizaram em torno desta iniciativa. Um agradecimento muito especial a Fran Sol por ter dado início a esta campanha de doações e a todos que participaram desta iniciativa ou nos enviaram mensagens de apoio", escreveu a família do jogador, falecido no dia 3 de novembro, após um choque violento com o goleiro do Andorra, Jesús Owono.

"Obrigado por estarem conosco, pela solidariedade e pelo apoio de vocês neste período", acrescenta nota.

A campanha continua disponível na plataforma de "crowdfunding" gofundme.com.

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