Sport Por família, identificação e entrega, zagueiro Rafael Thyere celebra renovação com Sport Capitão está perto de atingir a marca dos 200 jogos com a camisa rubro-negra

Em casa. Assim é como Rafael Thyere se sente no estádio da lha do Retiro. De contrato renovado até a temporada de 2025, o zagueiro está disputando sua quinta temporada no Sport e atualmente exerce a função de capitão no elenco rubro-negro. Para ele, o fato de a família estar adaptada ao Recife e a oportunidade que o clube deu para ele enquanto vivia difícil momento na carreira, são pontos que facilitaram a renovação de maneira mais natural.

“Sou muito feliz aqui, assim como toda minha família também. Agradeço muito a Deus por poder renovar meu contrato aqui com o clube, sou grato por ter mais essa oportunidade de continuar defendendo o Sport, então estou realizado com toda minha família, que é o que verdadeiramente importa para mim”, declarou.

O Sport foi o clube em que Rafael Thyere mais atuou até então. Antes, viveu momentos de altos e baixos, vendo no Leão a sua maior chance de deslanchar.

“Encaro como uma outra oportunidade, estou aqui desde 2019. Você conseguir ficar tanto tempo num clube com a grandeza do Sport, conseguir atuar por quase 200 jogos é uma marca muito importante para mim e me sinto muito feliz”, refletiu o defensor.

“Com relação ao clube, num dos momentos mais difíceis da minha carreira foi quem me deu a mão, sou muito grato ao Sport, sempre honrarei o clube, então no momento da renovação foi algo muito simples e tranquilo, não exitei em nenhum instante quando houve as conversas”, concluiu.

Há quase cinco anos na cidade, Rafael Thyere criou laços com a terra. Laurinha, filha dele, virou mascote do clube e foi uma das principais responsáveis pela certeza que teve na hora de assinar a renovação.

“Minha filha chegou aqui com cinco meses, pede para todo jogo entrar em campo, querendo estar na Ilha do Retiro e isso para mim faz muita diferença. Ela está crescendo, está muito ambientada aqui e isso é imporante, Recife é um lugar que ela se sente muito bem, como minha esposa também", desabafou o camisa 15.

Se a gente ficou feliz com a renovação do capitão até 2025, imagina Laurinha, a filhinha dele. Vai continuar estampando o manto do Leão! ♥️ pic.twitter.com/lfXRdTX1sC — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 29, 2023

