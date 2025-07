A- A+

Futebol Família no estilo: mulher, crias e até filho da ex entram na onda de Neymar e aparecem de tranças Todos prestigiaram a vitória sobre o Flamengo, por 1 a 0, em um camarote no estádio da Vila Belmiro

Autor do gol que deu a vitória do Santos sobre o Flamengo, por 1 a 0 na última quarta-feira, Neymar Jr. foi o grande assunto da partida. Mas não apenas pelo desempenho esportivo: ele utilizou tranças coloridas na partida, e sua família também apareceu usando o penteado, demonstrando uma união mesmo com relações diferentes.

O filho mais velho de Neymar, Davi Lucca, de 13 anos, exibiu as tranças quando entrou em campo com o pai antes da partida. Na mesma fileira, estava Valentín, de cinco anos, seu meio-irmão por parte de mãe — fruto do casamento de Carol Dantas com o empresário Vinicius Martínez.

No colo, o jogador levou Mavie, de um ano, sua primeira filha com Bruna Biancardi. A pequena também aderiu ao penteado, mas de maneira mais discreta, que ficou mais visível no registro publicado pela influenciadora.

Bruna também fez questão de prestigiar a partida. Apenas 11 dias após dar luz à Mel, segunda filha com Neymar, ela fez sua primeira aparição pública no camarote reservado para a família do jogador na Vila Belmiro. Além das tranças, ela usou também um camisa com uma foto do camisa 10 do Santos.

Visual retocado

Neymar retocou o penteado na véspera da partida, com a trancista profissional Dani Castela. Ela vem atendendo o jogador desde maio, quando ele a procurou para fazer tranças finas, e desde então, ela também já atendeu Bruna Biancardi.

No mês passado, Dani Castela saiu de São Vicente, cidade do litoral paulista próxima a Santos, a pedido de Neymar. Ele estava machucado e enviou um jatinho particular para buscá-la especialmente para renovar suas tranças, e levá-la até Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Desta vez, a trancista foi ao CT Rei Pelé para retocar seu visual para o jogo da última quarta-feira. No elenco do Santos, ela também está fazendo as tranças do lateral-esquerdo Souza. "Dedicação e representatividade. Obrigado, Neymar, por estar confiando o meu trabalho há dois meses. Uma honra", comemorou Dani nas redes sociais.

