Rifa solidária Família faz rifa com camisa do Sport autografada por Juba para ajudar no tratamento de doença rara Renato Marinho, de 14 anos, tem ataxia espástica de Charlevoix-Saguenay autossómica recessiva (ARSACS) e precisa de fisioterapia neurofuncional

Ação solidária. Com o intuito de ajudar o adolescente Renato Marinho, de 14 anos, a família está sorteando uma camisa autografada pelo destaque do Sport, Luciano Juba. A rifa é para auxiliar no tratamento de uma doença genética rara e neurodegenerativa chamada ARSACS.

Desde criança, Renato apresentava dificuldades em atividades como caminhar e se alimentar sozinho. A busca por um diagnóstico começou quando ele tinha 3 anos de idade.

Ele foi diagnosticado definitivamente com ataxia espástica de Charlevoix-Saguenay autossómica recessiva (ARSACS), uma doença neurodegenerativa caracterizada por apresentação precoce de ataxia cerebelar com espasticidade, em agosto do ano passado.

A rifa custa R$ 10,00 e pode ser adquirida através da plataforma Rifa Digital (clicando aqui). O objetivo da campanha é, prioritariamente, pagar 1 ano da fisioterapia neurofuncional de Renato, na tentativa de fazê-lo recuperar parte dos movimentos já perdidos e, também mantê-lo bem fisicamente. Os custos com a fisioterapia é de três mil reais por mês.

A camisa branca de Luciano Juba deve ser sorteada no final do mês de junho, porém, pode ser antecipada se o número limite de bilhetes for esgotado. Até o momento, a campanha arrecadou pouco mais de mil reais.

Rodrigo Brito, fisioterapeuta neurofuncional que trabalha com o jovem, explicou a importância da fisioterapia no tratamento da ARSACS.

"Através dos exercícios com objetivos neurofuncionais, que é possível corrigir questões posturais, melhorar o equilíbrio, evitar que o paciente tenham quedas, tentar reduzir a espasticidade e melhorar o desempenho funcional nas atividades", afirmou.

Através do perfil @comrenatoporai, do instagram, é possível acompanhar as atividades desenvolvidas por Renato no tratamento da ARSACS.

