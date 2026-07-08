A- A+

A tarde desta quarta-feira (8), na Ilha do Retiro, foi de despedida ao ex-presidente do clube Wanderson Lacerda, que morreu na última terça-feira (7) - a causa da morte não foi confirmada. Familiares, amigos, dirigentes e ex-jogadores que passaram pela vida do ex-dirigente compareceram à sede leonina durante o velório para dar o último adeus ao mandatário que dirigiu o clube na década de 90.

“Meu pai é um super-homem. Ele me ensinou a ter humildade, a ter coragem, a não recuar quando os problemas se levantam, e sempre buscar arrumar soluções da forma mais pacífica e que agregue mais pessoas possíveis. Ele me ensinou que fazer amigos é a melhor forma de viver”, prosseguiu.

Aniversariante do dia, o atual presidente do Sport, Matheus Souto Maior compareceu ao velório para se solidarizar com os entes queridos de Wanderson. À imprensa, o dirigente declarou se inspirar no antigo mandatário e declarou que o Sport está buscando homenagear o ex-dirigente.

Chamada de “Curva de Wanderson” por todos que fazem o clube, uma parte do setor das cadeiras da Ilha do Retiro pode ter o nome oficializado junto ao Conselho Deliberativo.

“Wanderson influenciou uma geração de rubro-negros no início dos anos 90. Ele moldou uma geração, na qual eu me incluo. O legado dele nos orgulha como rubro-negros. É um dia triste, mas é um dia de celebrar também algumas de suas grandes conquistas. Pedimos ao Conselho a oficialização do nome da “Curva de Wanderson” para homenagear ele, esperamos que o nome fique ainda mais eternizado”, falou Matheus. Familiares e amigos se despedem de Wanderson Lacerda, na Ilha do Retiro. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Familiares e amigos se despedem de Wanderson Lacerda, na Ilha do Retiro. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Severino Otávio "Branquinho", ex-presidente do Sport. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Adriano, ex-zagueiro do Sport. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Sandro Barbosa, ex-jogador de futebol. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Ex-presidente do Sport no biênio 2003-2004, Severino Otávio, Branquinho, comentou a relação que tinha com Wanderson. “Minha relação com ele era de amigo-irmão. Eu trabalhei seis anos na gestão dele, e ele trabalhou um ano na minha. Foi uma relação próxima durante sete anos, depois continuamos amigos. O Sport perde um dos maiores presidentes de sua história. Principalmente da década de 90”, lamentou.

Ex-jogadores do Sport sobre a gestão de Wanderson Lacerda, os ex-zagueiros Adriano Teixeira e Sandro Barbosa relataram suas respectivas vivências com o ex-presidente. Ambos tinham Wanderson como pai e não esconderam o sentimento de gratidão pela contribuição do ex-dirigente em suas carreiras.

“Minha relação era muito próxima, de pai para filho. Cheguei aqui com 20 anos e Wanderson não só me acolheu, mas como acolheu toda uma geração”, relatou Adriano, que jogou no clube entre 1993 e 1997. “Fala de Wanderson, é falar de um pai para mim. Ele me pegou no início da carreira, passei sete anos no Sport e ele sempre esteve muito próximo. Além de fazer muito pelo clube, na gestão, se preocupava também com o atleta fora de campo”, relembrou Sandro.

Trajetória de Wanderson Lacerda no Sport

Wanderson foi presidente do Sport entre os anos de 1991 e 1996, vencendo quatro Campeonatos Pernambucanos (1991, 1992, 1994, 1996) e uma Copa do Nordeste (1994). O ex-mandatário também integrou alguns conselhos administrativos do clube ao longo dos anos.

Em 2013, Wanderson foi presidente do Conselho Gestor do Futebol, deixando o grupo alegando questões pessoais. Já em 2019, o ex-presidente foi integrante do colegiado do departamento de futebol do clube.

Veja também