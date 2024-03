A- A+

boxe Fãs se animam com treinamento de Mike Tyson para lutar contra youtuber 30 anos mais novo Única derrota na carreira de Paul foi contra o irmão mais novo de Tyson; a disputa será no AT&T Stadium, em Dallas, no dia 20 de julho

O embate entre uma das maiores lendas do Boxe, o lutador peso-pesado Mike Tyson, de 57 anos, contra o YouTuber Jake Paul, 27, que começou a explorar o mundo dos esportes de combate, foi confirmado e provocou reações de fãs dos dois.



Nesta semana, Tyson compartilhou nas redes imagens de seus primeiros treinos de preparação para enfrentar o youtuber golpeando um saco de pancadas no que parece ser um ensaio fotográfico.

Nos comentários, fãs de Tyson afirmaram: “Eu odeio dizer isso, mas parece que ele (Jake) está em apuros". Outro completou: "Paul vai dormir." Tyson, de 57 anos, se aposentou em 2005, mas retornou em 2020 para uma luta de exibição contra Roy Jones Jr, que terminou em um empate de oito rounds.

Quando vai acontecer a luta Mike Tyson x Jake Paul?

Com 30 anos de diferença entre os dois lutadores, a disputa será no AT&T Stadium, em Dallas, no dia 20 de julho e contará com transmissão da Netflix. O lugar tem capacidade para até 80 mil pessoas.

Tyson declarou que está ansioso para encontrar Jake Paul no ringue.

— Ele cresceu significativamente como boxeador ao longo dos anos, então será muito divertido ver o que a vontade e a ambição de uma 'criança' podem fazer com a experiência e aptidão de um GOAT.' Estou muito ansioso para entrar no ringue com Jake Paul —, disse Tyson.

Há apenas quatro anos no Boxe, Jake Paul contou que analisa o que é preciso para vencer um dos maiores campões do esporte.

— É uma loucura pensar que na minha segunda luta profissional eu me tornei viral por nocautear Nate Robinson na eliminatória de Mike Tyson. Agora, menos de quatro anos depois, estou me preparando para enfrentar Tyson pessoalmente para ver se tenho o que é preciso para vencer um dos lutadores mais notórios e maiores ícones do boxe.



O youtuber aproveita para explicar que o amor pelo esporte vai além da tentativa de viralizar na internet. Jake Paul começou a sonhar com títulos.

— Meu objetivo é me tornar um campeão mundial, e agora tenho a chance de provar meu valor contra o maior campeão dos pesos pesados de todos os tempos, o homem mais malvado do planeta e o boxeador mais perigoso de todos os tempos. Esta será a luta de uma vida inteira.

Conheça Jake Paul

Natural de Cleveland, nos Estados Unidos, Jake Joseph Paul ascendeu ao sucesso ao lado de seu irmão, Logan, ainda na adolescência quando os dois produziam conteúdo para o aplicativo Vine. Com o encerramento da plataforma, os Paul migraram para o YouTube, onde hoje em dia somam mais de 20 milhões de inscritos.

A ascensão meteórica lhe rendeu um convite para estrelar 'Bizaardvark', uma série de TV da Disney. Logo depois, surgiriam polêmicas que deram ao youtuber o selo de 'garoto problema' para o público americano. Com isso, ele deixou a produção e intensificou o comportamento 'desordeiro' fora das telas, com festas barulhentas e pegadinhas perigosas.

A primeira experiência no boxe foi em 2018, ainda como amador, contra outros produtores de conteúdo. Na ocasião, Logan e Jake enfrentaram outros dois irmãos, KSI e Deji, com um empate e um nocaute a favor dos Paul, as lutas foram vistas por milhões de pessoas. Em 2020, Jake Paul estreou no profissional.

Atualmente, ele acumula cerca de 25,9 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Espaço que dedica compartilhamentos de registros pessoais com namorada, e o dia a dia como pugilista.

