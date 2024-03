Fãs se chocam ao saber nome verdadeiro de Kylian Mbappé após antigo cartão Fifa se tornar vira

A- A+

Kylian Mbappe se tornou um ícone global desde que entrou em cena ainda jovem, quando estava no Mônaco. No início da temporada 2016/2017, o jovem atacante francês era desconhecido da maioria na França, imagine na Europa e no mundo.

Uma foto recente do antigo cartão Fifa de Mbappe deixou muitos torcedores surpresos ao descobrir que o jogador de 25 anos tinha um nome diferente em suas primeiras temporadas com a seleção francesa. Mbappe fez parte da seleção do Mônaco da Fifa para a edição de 2017, mas se você quisesse adicioná-lo à sua equipe, teria que procurar um nome muito diferente.





Um fã pergunta: ‘quem é ele?’. Outro escreve: 'costumavam chamá-lo de Lottin?' Um fã diz: 'por que ele se parece estranhamente com Mbappé?' Uma pastagem questiona: 'Mudança de nome é permitida no futebol? Ou esse não é Mbappé?





Muitos fãs podem não saber que o sobrenome do francês é na verdade ‘Lottin’ e não Mbappé, que é seu nome do meio.





O nome completo do vencedor da Copa do Mundo é Kylian Mbappé Lottin e ele retirou o 'Lottin' de seu nome pouco antes de assinar pelo PSG.

Mbappé não é o único membro da família ‘Lottin’ a abandonar o sobrenome. Seu pai costumava ser chamado de Mbappé Lottin, mas nos últimos anos também passou a ser chamado de Mbappé.

Veja também

ESPORTES França pede ajuda a 46 países com segurança para a Olimpíada de Paris; veja quais nações irão ajudar