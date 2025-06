Fase Estadual dos Jogos Escolares de Pernambuco começa neste domingo (8)

A- A+

A 65ª edição dos Jogos Escolares de Pernambuco (JEPs) inicia sua fase estadual neste domingo (08), com a disputa das modalidades individuais. A competição, promovida pelo Governo de Pernambuco por meio das Secretarias de Esportes e de Educação, reunirá 2.550 participantes, entre estudantes-atletas, técnicos e dirigentes de escolas públicas e privadas de todas as regiões do estado.

A chegada das delegações de todos os munícipios inscritos ocorreram neste sábado (7). Nesta etapa, que segue até agosto, os campeões das 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) se enfrentam em busca do título estadual.

As competições acontecerão no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, abrangendo as categorias etárias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos.

No primeiro bloco da fase estadual, serão disputadas 13 modalidades individuais. No fim de semana de abertura, acontecem as provas de badminton, judô, tênis de mesa e vôlei de praia (sub-15). No dia 11 de junho, será a vez do karatê, ciclismo, taekwondo, wrestling, xadrez e vôlei de praia (sub-18). As modalidades individuais se encerram nos dias 14 e 15 de junho, com as disputas de atletismo, natação, ginástica artística e ginástica rítmica.

As modalidades coletivas entram em cena após a pausa para os festejos juninos. As competições de handebol, basquetebol, voleibol e futsal, na categoria de 15 a 17 anos, acontecem entre os dias 27 de junho e 9 de julho. Já os jogos da categoria de 12 a 14 anos serão realizados de 4 a 15 de agosto.

Uma das novidades desta edição está nas disputas coletivas: pela primeira vez, todas as 16 GREs estarão representadas na fase estadual. Antes, apenas oito equipes avançavam para esta etapa. Agora, todos os campeões regionais garantem vaga, ampliando a participação e promovendo maior representatividade.

“Os Jogos Escolares de Pernambuco são muito mais do que uma competição. Eles representam um encontro poderoso entre juventudes de todas as regiões do nosso estado, da capital à zona rural, passando por comunidades quilombolas, indígenas e tantas outras realidades. É uma festa do esporte, da inclusão e da formação cidadã. Claro que também descobrimos talentos que seguem para os Jogos da Juventude e os JEBs, mas, acima de tudo, promovemos oportunidades e vivências que transformam vidas”, destaca Ivete Lacerda, secretária de Esportes de Pernambuco.

Além do caráter educativo e inclusivo, os JEPs também funcionam como uma importante vitrine de novos talentos. Os campeões da categoria 15 a 17 anos garantem vaga nos Jogos da Juventude, que este ano serão realizados em Brasília (DF). Já os vencedores da categoria 12 a 14 anos representarão Pernambuco nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), sediados em Uberlândia (MG).

Entre os jovens atletas ansiosos pela estreia está Rodrigo Gabriel, do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, de Palmares, que participa pela primeira vez da competição.

"Eu não via a hora de chegar esse dia. É muito bom sair da minha cidade para competir no esporte que eu pratico e junto com os meus amigos. Vou até ficar no hotel, essa é a primeira vez", disse o judoca, entusiasmado com a experiência.

