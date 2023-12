A- A+

CLUBE "Fatal Model Vitória": site de acompanhantes oferece R$ 200 milhões para mudar nome do clube baiano Torcedores do time rubro-negro serão responsáveis por aprovar a negociação

O Fatal Model, site de anúncios de acompanhantes, divulgou, nesta sexta-feira (1°), uma proposta para adquirir os naming rights do Vitória, atual campeão da Série B. Patrocinadora do clube desde fevereiro, a empresa busca ampliar a parceria e, para isso, apresentou duas propostas para que os torcedores rubro-negros escolham a forma que a marca irá se associar ainda mais ao time baiano.

A primeira proposta é de R$ 200 milhões para a aquisição dos direitos do nome do clube, por um período de 10 anos, ou seja, cerca de R$ 1,7 milhão por mês. Em caso de retorno positivo, o nome do clube seria alterado para “Fatal Model Vitória”. Elementos como o escudo, as cores e os uniformes não sofreriam alterações.

A segunda proposta seria para o atual patrocinador assumir os naming rights do Estádio Manoel Barradas, o Barradão. Neste projeto, a Fatal Model injetaria uma quantia de R$ 100 milhões, também por uma década, ou seja, pelo mesmo período, e o estádio passaria a se chamar “Arena Fatal Model Barradão”.

Embora tenham um ótimo relacionamento desde o primeiro acordo, Fatal Model e Vitória não tomarão nenhuma decisão sem ouvir a opinião dos torcedores. Desta forma, uma enquete para os sócios-torcedores do clube baiano será disponibilizada na plataforma “Sou Mais Vitória” entre os dias 1 e 10 de dezembro.

Caso a maioria dos torcedores seja favorável, as negociações entre as duas partes irão avançar. Do contrário, o Fatal Model, segundo o comunicado oficial, respeitará a decisão da torcida e irá buscar outros meios de continuar apoiando o clube rubro-negro.

"O Fatal Model é um grande parceiro nosso. É uma marca que leva respeito em sua comunicação e que se conectou com o clube e torcida de forma incrível. Em termos financeiros, é uma proposta muito alta que temos que levar em consideração. Isso mostra a grandeza em que se encontra o Esporte Clube Vitória. Não faremos nada sem ouvir nossa torcida, que é a nossa maior grandeza. Incluir o torcedor nessa tomada de decisão faz a proposta ainda mais especial" disse Fabio Mota, Presidente do EC Vitória.

