Fator Mariano Soso pesou para Fabricio Domínguez fechar com Sport: "ideia de jogo que eu gosto"

Anunciado na semana passada como novo reforço do Sport, o uruguaio Fabricio Domínguez foi apresentado de forma oficial pelo clube na tarde desta segunda-feira (22), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista. Durante entrevista coletiva, o jogador detalhou os pontos que o fizeram fechar com a equipe pernambucana. O fato de trabalhar com Mariano Soso pesou na balança.

"Eu sabia que o Sport é um clube grande. Por isso, tive muita vontade de vir para cá. Jogar no Brasil também me interessou, porque o campeonato aqui é muito forte. Também me agradou o fato de jogar com Mariano, que é um grande treinador, com uma ideia de jogo que eu gosto", salientou Domínguez.

Apesar de ser apresentado nesta segunda, Fabricio Domínguez já debutou com a camisa do Sport. No Clássico das Multidões, o reforço uruguaio foi acionado na volta do intervalo. O segundo tempo, inclusive, foi o suficiente para o atleta cair nas graças da torcida.

Volante de origem, Domínguez foi utilizado na ponta direita e foi de uma finalização sua que saiu o gol da vitória leonina marcado por Fábio Matheus, aso 35 minutos. Versátil, o jogador se colocou à disposição para ajudar a equipe onde Soso achar necessário.

"Sobre posição, eu não tenho preferência. Jogo em qualquer posição, seja como lateral, volante ou mais à frente. Atuo na posição que a equipe necessitar, e que Mariano me pedir para jogar", falou.

