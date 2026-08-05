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Futebol Favela diz que elenco do Santa ficou "blindado" após atritos entre Cristian de Souza e Alex Brasil Jogador citou que problemas internos não afetaram a preparação do clube para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro

Nos últimos dias, o Santa Cruz viveu bastidores agitados por conta de divergências entre o técnico Cristian de Souza e o executivo de futebol Alex Brasil. O dirigente chegou a pedir a saída do comandante, mas o presidente do Tricolor, Bruno Rodrigues, conseguiu apaziguar os ânimos, mantendo a dupla no clube. Mas como isso afetou o elenco coral? Com a palavra, o volante Pedro Favela.

Blindados

“Lógico que não é normal acontecer coisas assim, mas o elenco tem um jeito diferente de se adaptar. Mesmo com todas as adversidades que vivemos, o que acontece hoje já não afeta mais o clube amanhã. O elenco ficou bem blindado quanto a isso. (Cristian e Alex) Resolveram isso da melhor forma e acho que sábado vamos descobrir qual o desenrolar dessa situação, mas quanto ao elenco, tivemos a melhor resposta possível”, apontou.

O próximo compromisso do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro é o Botafogo-PB. As equipes se enfrentam neste sábado (8), no Almeidão. O Tricolor é o quinto colocado, com 24 pontos, enquanto o Belo está em terceiro, com 25.

“É um dos jogos mais importantes da competição. Desde o último revés em casa, a gente já focou 100% no Botafogo-PB. É um dos times que está brigando pelo acesso, tem investimento, camisa pesada, mas acreditamos na nossa equipe. Estamos fazendo um ótimo trabalho e acreditamos que podemos sair de lá com os três pontos”, afirmou.

Reforços

O jogador também destacou a necessidade de o Santa Cruz buscar reforços para a reta final da Série C. Recentemente, o Tricolor anunciou a contratação do atacante Jhoninha.

“Precisamos de reposição, mas o grupo vê isso de uma boa forma. Nesta reta final, é importante ter peças que se destacaram em outros clubes vindo para resolver partidas aqui. Fazendo isso com a responsabilidade certa, isso vai agregar muito ao Santa Cruz”, declarou.

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