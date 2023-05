Favorita ao título, seleção brasileira busca o hexacampeonato na Argentina

A- A+

Competição responsável por lançar luz em muitas das novas estrelas do futebol mundial, a Copa do Mundo sub-20, que costumeiramente é disputada de dois em dois anos, vive um hiato desde 2019. Mas essa espera vai acabar. A partir deste sábado (20), na Argentina, jovens atletas de 24 países irão entrar em disputa. O Brasil, segundo maior vencedor do torneio, está no Grupo D, o considerado “grupo da morte” da edição de 2023, juntamente com Itália, Nigéria e República Dominicana. A estreia brasileira se dará no domingo (21), diante da Azzurra.

Dono de cinco taças do torneio (1983, 1985, 1993, 2003, 2011), o Brasil tem a oportunidade de igualar o número de conquistas da Argentina dentro da casa dos hermanos. A seleção canarinha é vista como uma das favoritas apesar da ausência de uma das principais estrelas da geração, o atacante Vitor Roque, do Athletico Paranaense.

Entre os destaques do time estão o meia Andrey Santos (Vasco), capitão no título do Sul-Americano, e os atacantes Marcos Leonardo (Santos) e Matheus Nascimento (Botafogo).

Técnico da seleção sub-20 e interinamente na seleção principal, Ramon Menezes viveu a oportunidade de disputar a competição em 1991. Sabendo da importância dessa experiência na carreira dos jovens atletas, o comandante brasileiro tratou de dar apoio durante a fase de preparação.

“Agora é passar confiança para os atletas. Eu vivi isso nessa idade que eles estão. Eu vivi uma situação parecida de ser campeão Sul-Americano como atleta e depois fiz parte do Mundial. É uma experiência fantástica você servir a Seleção Brasileira e disputar uma competição tão importante como essa. A responsabilidade é muito grande, mas eu passo muita confiança para esses atletas” finalizou.

Edições passadas

Pentacampeão também no sub-20, a seleção brasileira há muito tempo não disputa o torneio. Desconsiderando a não realização do torneio em 2021, por causa da pandemia da COVID-19. Os brasileiros também não conseguiram classificação em 2017 e 2019, sendo a última participação em 2015, quando a amarelinha conquistou o vice-campeonato, perdendo para a Sérvia na final. O grande destaque brasileiro na época foi Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal-ING.

Já a última conquista aconteceu em 2011. Com uma geração que levou Casemiro, Philippe Coutinho, Oscar, Danilo e Dudu. O Brasil derrotou Portugal na finalíssima por 3x2. Contando com hat-trick de Oscar, o gol do título saiu aos seis minutos do segundo tempo da prorrogação. Neymar e Lucas Moura também faziam parte desta geração, mas não foram ao mundial porque já haviam parte da seleção principal naquele momento.



Atletas convocados

GOLEIROS

Kaíque – Palmeiras

Kauã Santos - Flamengo

Mycael – Athletico Paranaense

LATERAIS

Arthur – América Mineiro

André Dhominique – Bahia

Kaiki Bruno – Cruzeiro

ZAGUEIROS

Douglas Mendes - Liefering (AUS)

Robert Renan – Zenit (RUS) Jean - Coritiba

MEIO-CAMPISTAS

Andrey – Vasco

Guilherme Biro - Corinthians

Marlon Gomes – Vasco

Matheus Martins – Watford (ING)

Ronald - Grêmio

ATACANTES

Giovane – Corinthians

Giovani – Palmeiras

Kevin - Palmeiras

Marcos Leonardo – Santos

Matheus Nascimento – Botafogo

Marquinhos - Arsenal

Sávio - PSV (HOL)

Partidas da fase de grupos

21/05 - 18h - Brasil x Itália

24/05 - 18h - Brasil x República Dominicana

27/05 - 15h - Brasil x Nigéria

