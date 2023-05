A- A+

Prêmio Laureus Favorito, Messi é dúvida na cerimônia do "Oscar do Esporte" nesta segunda em Paris; veja indicados Prêmio Laureus deve eleger Messi como atleta do ano, mas não confirmou presença em cerimônia após polêmicas

O cenário parece perfeito. Em Paris, onde mora, Messi deve ser premiado pela segunda vez na carreira como o melhor atleta do último ano na cerimônia do Prêmio Laureus, que acontece nesta segunda (8), às 14h, em Paris. Eleito o melhor do mundo no futebol uma dezena de vezes em diversar premiacoes, uma nova coroação entre todos os esportes na capital francesa tinha tudo para ser um momento de glória, mas por enquanto, o jogador do PSG não confirmou presença para recebeu seu troféu.

Os motivos para a dúvida são claros para qualquer um em Paris. Desde que chegou à cidade, em agosto de 2021, o jogador argentino nunca viveu um momento de crise como agora. Prestes a encerrar seu contrato, o jogador enfrentou protestos dos torcedores do PSG no clube e em sua casa, insatisfeitos com suas atuações. Tudo ficou ainda pior com uma viagem não autorizada para a Arábia Saudita, repreendida pelo clube, em que o craque teve que pedir desculpas na volta.

Ficar fora dos holofotes, evitar uma aparição pública que é positiva só para ele, e não para o clube - se premiado, por certo Messi será destacado pelo que fez no título da seleção Argentina na Copa do Mundo, e não pela temporada do PSG -, e ter que enfrentar a imprensa podem ser os motivos para Messi evitar o tapete vermelho do Laureus de hoje.

A organização do prêmio segue confiante na presença do craque, mas só terão a confirmação na hora que os indicados estiverem chegando à cerimônia, que acontece em um dos bairros mais centrais e sofisticados de Paris. Há a expectativa que ele venha, mas não passe pelo tapete vermelho e nem na entrevista coletiva aos vencedores, depois da premiação. Além de Messi, concorrem ao prêmio de atleta do ano Stephen Curry (basquete), Mondo Duplantis (atletismo), Kylian Mpappé (futebol), Rafael Nadal (tênis) e Max Verstappen (automobilismo).

Veja os indicados em outras categorias:

PRÊMIO LAUREUS DE MELHOR ESPORTISTA FEMININA DO ANO

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) Atletismo — quebrou o recorde ao conquistar o quinto título nos 100m em Campeonatos Mundiais

Katie Ledecky (EUA) Natação — quatro medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, estabelecendo um novo recorde

Sydney McLaughlin-Levrone (EUA) Atletismo — quebrou o recorde mundial dos 400m com barreiras

Alexia Putellas (Espanha) Futebol — segunda Bola de Ouro, capitaneou o Barcelona para uma vitória perfeita na liga espanhola

Mikaela Shiffrin (EUA) Esqui Alpino — recuperou o título geral na Copa do Mundo

Iga Świątek (Polônia) Tênis — venceu na França e nos EUA para se tornar o número 1 do mundo

PRÊMIO LAUREUS DE TIME DO ANO

Seleção Argentina de Futebol Masculino — Vencedores da Copa do Mundo após uma final emocionante contra a França

Seleção Inglesa de Futebol Feminino — venceu o Campeonato Europeu em casa diante de um estádio lotado

Seleção Francesa de Rugby Masculino — encerrou a espera de 12 anos pelo título das Seis Nações com um Grand Slam

Golden State Warriors (EUA) Basquete — campeões da NBA pela quarta vez em oito anos

Oracle Red Bull Racing (Áustria) — venceu a Mercedes após oito anos para reivindicar o título de construtores

Real Madrid (Espanha) Futebol — dobradinha da La Liga e Champions League para os gigantes espanhóis

PRÊMIO LAUREUS DE REVELAÇÃO DO ANO

Carlos Alcaraz (Espanha) Tênis — conquistou o primeiro título do Grand Slam em Nova York e atingiu o primeiro lugar no ranking mundial

Tobi Amusan (Nigéria) Atletismo — campeão mundial e novo recorde mundial nos 100m com barreiras

Nathan Chen (EUA) Patinação Artística — ouro olímpico com recorde mundial no programa curto

Seleção Marroquina de Futebol Masculino — primeira nação africana a chegar às semifinais da Copa do Mundo

Elena Rybakina (Cazaquistão) Tênis — venceu Wimbledon enquanto 17º do mundo, seu primeiro título de Grand Slam

Scottie Scheffler (EUA) Golfe — vencedor em Augusta e vice-campeão no US Open

PRÊMIO LAUREUS DE RETORNO DO ANO

Francesco Bagnaia (Itália) Motociclismo — superou a desvantagem de 91 pontos para conquistar o título de MotoGP

Christian Eriksen (Dinamarca) Futebol — retornou à Premier League após uma parada cardíaca durante a Euro 2020

Jakob Ingebrigtsen (Noruega) Atletismo — recuperou-se da derrota chocante nos 1500m para conquistar o título mundial dos 5000m

Klay Thompson (EUA) Basquete –—ganhou o campeonato da NBA com o Golden State Warriors após 30 meses ausentes devido a lesões

Annemiek van Vleuten (Holanda) Ciclismo — superou uma doença para vencer o Tour de France Femme

Tiger Woods (EUA) Golfe — voltou ao Masters após um acidente de carro que ameaçou a sua carreira

PRÊMIO LAUREUS PARA ATLETA PARALÍMPICO DO ANO

Diede de Groot (Países Baixos) Tênis em Cadeira de Rodas — ganhou os quatro Grand Slam do ano

Catherine Debrunner (Suíça) Atletismo — quatro recordes mundiais em três dias de competição

Declan Farmer (EUA) Ice Hockey — terceiro ouro paralímpico com os EUA e artilheiro do torneio

Cameron Leslie (Nova Zelândia) Natação e Rúgbi em Cadeira de Rodas — ouro na piscina depois de dois anos ausente das competições

Oksana Masters (EUA) Cross-Country Skiing — ouro duplo no biatlo nos Jogos Paralímpicos de Beijing

Jesper Saltvik Pedersen (Noruega) Esqui Alpino — quatro ouros nas pistas da China

PRÊMIO LAUREUS PARA ATLETA DE AÇÃO

Justine Dupont (França) Surfe Ondas Gigantes — a busca de alto risco por ondas gigantes continuou em 2022

Stephanie Gilmore (Austrália) Surfe — oitavo título mundial para a australiana que pertence ao hall da fama

Eileen Gu (China) Esqui Estilo Livro — ouro duplo — em big air e halfpipe — para a sensação adolescente

Chloe Kim (EUA) Snowboard — defendeu seu título olímpico no halfpipe

Rayssa Leal (Brasil) Skate — ouro no evento Street nos Summer X Games e Campeonato Mundial

Filipe Toledo (Brasil) Surfe — primeiro título mundial do brasileiro

PRÊMIO LAUREUS ESPORTE PARA O BEM

Programas selecionados por um painel de seleção especializado; Laureus Academy seleciona o vencedor do prêmio

Boxgirls (Quênia) Boxe — empoderando jovens mulheres e desafiando estereótipos

High Five (Alemanha) Esportes de ação — ajudando crianças migrantes e órfãs a se integrarem em novas comunidades

Made For More (África do Sul) Vários esportes — tornando o esporte inclusivo para pessoas com deficiência

Slum Soccer (Índia) Futebol — apoiando jovens sem-teto por meio do esporte e da educação

Movimento TeamUp (Global) — crianças refugiadas aliviam o estresse por meio de atividade física, apoiadas por War Child, UNICEF e Save the Children

