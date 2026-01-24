FBI abre investigação sobre morte de bilionário dono de time da NFL em hotel na Califórnia

A- A+

O FBI abriu uma investigação sobre a morte de Jim Irsay, proprietário bilionário do Indianapolis Colts, franquia da NFL, que morreu aos 65 anos em maio do ano passado, em um hotel em Beverly Hills, na Califórnia. Irsay travava uma longa batalha contra a dependência química.

Segundo o Washington Post, a apuração envolve um médico renomado da Califórnia que teria fornecido ao empresário comprimidos de opioides e injeções de cetamina nos últimos meses de sua vida. O uso dessas substâncias em pacientes com histórico de dependência é alvo de controvérsia na comunidade médica.

A cetamina é um anestésico empregado em tratamentos para depressão, mas pode provocar dependência. Uma overdose da substância causou a morte do ator Matthew Perry, da série 'Friends', em 2023.

Em nota à AFP, um porta-voz do Indianapolis Colts afirmou nesta sexta-feira que o clube está "ciente da investigação" sobre a morte de Irsay, mas informou que o FBI não entrou em contato com a equipe nem enviou qualquer intimação judicial.





O médico citado na reportagem, Harry Haroutunian, não respondeu aos pedidos de comentário da AFP. Uma porta-voz do FBI declarou não poder confirmar nem negar a existência da investigação, em razão da política padrão da agência.

Herdeiro do comando do Colts após a morte do pai, Robert Irsay, o bilionário Jim Irsay esteve à frente da franquia por décadas e se tornou conhecido por seu estilo excêntrico. Ele foi encontrado morto no luxuoso Beverly Hills Hotel em maio do ano passado.

O atestado de óbito, assinado por Haroutunian, indicou parada cardíaca como causa imediata da morte, com pneumonia aguda apontada como fator contribuinte. Não foi realizada autópsia.

Irsay falou publicamente, ao longo da vida, sobre sua luta contra o alcoolismo e o vício em drogas. Ele afirmava ter superado a dependência em 2002, mas teve uma recaída amplamente divulgada em 2014, que resultou em uma suspensão de seis jogos imposta pela NFL.

Em 2022, Irsay e sua família criaram a fundação Kicking the Stigma, voltada à recuperação de dependentes químicos. De acordo com o Washington Post, o empresário sofreu nova recaída no ano seguinte e teria passado por ao menos três overdoses, mantidas em sigilo por seus assistentes antes de sua morte.

A polícia que atendeu à ocorrência informou que Irsay apresentava problemas crônicos de saúde e que os médicos consideraram a autópsia desnecessária. A família também não solicitou o exame, e a equipe afirmou, em comunicado, que o empresário morreu "pacificamente durante o sono".

Sob a gestão de Jim Irsay, o Indianapolis Colts conquistou o Super Bowl de 2007. Atualmente, a franquia pertence às três filhas do empresário, entre elas Carlie Irsay-Gordon, que atua como CEO do time.

