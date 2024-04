FCF pede, e STJD intima Sport, FPF e PMPE a apresentar plano de segurança para jogo com Ceará

A- A+

A quase uma semana do confronto entre Sport e Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, a Federação Cearense de Futebol (FCF) solicitou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que a partida seja disputada com portões fechados ou fora de Pernambuco. Após o ocorrido com o ônibus do Fortaleza, em fevereiro, a entidade teme que novos episódios de violência atinjam outro clube cearense.

Assim, nesta terça-feira (2), depois da solicitação da FCF, o STJD, através do auditor Felipe Bevilacqua, deu 24 horas para que Sport, Federação Pernambucana e Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) apresentem o plano de segurança para o duelo marcado pela competição regional. Caso a intimação não seja cumprida, o Rubro-negro corre o risco de jogar sem a presença da torcida e/ou em outra localidade.

Em áudio enviado à imprensa, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, repudiou a ação de Mauro Carmélio, mandatário à frente da FCF. "Isso é uma encenação teatral. O presidente da FCF, meu querido amigo Mauro, está buscando autopromoção. Só isso! O pedido é ridículo", reclamou.

Ainda na visão do responsável por gerir o futebol pernambucano, o Sport não deve ser prejudicado com a intimação enviada pelo STJD.

"Preocupação com isso é absolutamente zero. Posto a absoluta inadequação do pedido à realidade jurídica e factual de Pernambuco. O Estado está aberto a todas as atividades econômicas e financeiras. Politicamente é representado e está sendo gerido por sua Governadora, as forças de segurança estão estabelecidas. Foi um incidente pontual, que todos nós pessoas civilizadas lamentamos, que ocorreu com o ônibus do Fortaleza, perpretados por marginais, muitos já presos", salientou.

Mais informações em instantes.

Veja também

Inusitado Campo ´impraticável´ chama atenção na Copa do Peru; veja vídeo