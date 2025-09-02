A- A+

Futebol Fechamento da janela de transferências: veja quem chegou ao Sport Ao todo, Leão contratou 11 jogadores na atual abertura do mercado, sendo o clube que mais trouxe reforços no período

Um time inteiro de contratados desembarcou no Sport na segunda janela de transferências do futebol brasileiro, iniciada em 10 de julho e finalizada nesta terça-feira (2). Desses, cinco se firmaram na base titular e dois ainda não estrearam com a camisa rubro-negra. Mudanças que o Leão, clube que mais se reforçou no período, fez para tentar deixar a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro.





Titulares

O goleiro Gabriel Vasconcelos foi o primeiro a desembarcar no clube. Embora tenha sido anunciado em junho, o atleta só estreou mesmo após o retorno do Brasileirão, em julho, por conta da pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O atleta pegou a vaga de Caíque França no time titular.

O zagueiro Ramon Menezes foi o reforço que chegou para a zaga, ocupando rapidamente uma das vagas no setor, tendo por vezes Rafael Thyere, Chico e João Silva como parceiros.

Na frente, os atacantes Matheusinho, Derik Lacerda e Léo Pereira viraram titulares praticamente poucos dias após chegarem no Sport. O primeiro marcou o gol da vitória do Leão por 1x0 diante do Grêmio, no Rio Grande do Sul - a única do clube na competição até o momento. Derik já tem duas bolas na rede, nos empates em 2x2 perante Santos e São Paulo, na Ilha do Retiro. Léo ainda não marcou.

Reservas

O lateral-direito Aderlan, o lateral-esquerdo Kévyson, o volante Pedro Augusto e o centroavante Ignácio Ramirez são reservas. O primeiro só tem dois jogos pelo Sport. O segundo fez seis.

Pedro Augusto já atuou por seis jogos pelo Sport, todos saindo do banco. Ignácio Ramirez participou de cinco partidas, sendo somente uma como titular. Já o volante Lucas Kal ainda não estreou, ficando em duas rodadas no banco de reservas.

O nome mais recente que chegou ao Sport foi o lateral-esquerdo Luan Cândido, que estava emprestado pelo Red Bull Bragantino ao Grêmio. O atleta chega para brigar por posição com Kevyson. Igor Cariús, outro nome do setor, se recupera de uma lesão na panturrilha.



No período, o Sport também acerou a saída de algumas peças como o goleiro Thiago Couto, os laterais Di Plácido e Dalbert, os zagueiros Antônio Carlos e Lucas Cunha, os volantes Fabrício Dominguez e Du Queiroz, o meia Titi Ortiz e os atacantes Carlos Alberto, Arthur Sousa e Gustavo Maia.



Tabela

O Sport é o atual lanterna da Série A, com 10 pontos. O time soma apenas uma vitória em 20 partidas, além de sete empates e 12 derrotas.

Por conta da pausa para os jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, o torneio só retorna no dia 13 de setembro. O Leão, porém, joga na data posterior, às 11h, contra o RB Bragantino, no Cícero de Souza Marques. Os paulistas estão em oitavo, com 30 pontos.

