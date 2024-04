A- A+

FUTEBOL Federação Alemã de Futebol mudará tipografia de camisas que foram associadas ao nazismo Personalização da peça com o número '44' se assemelhava à sigla 'SS', que identificava grupo responsável por crimes contra a Humanidade durante a Segunda Guerra Mundial

A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou nesta segunda-feira que vai alterar a fonte utilizada nas camisas da seleção, em que o número quatro lembra o símbolo nazista SS. Em comunicado, a DFB adiantou que a semelhança não foi notada em nenhum momento durante o processo de criação e após a aprovação das camisas desenhadas para o Eurocopa deste ano, que a Alemanha organiza de 14 de junho a 14 de julho.

Mas, diante das críticas, a DFB optou por evitar qualquer polêmica. “Levamos esta informação muito a sério e não queremos oferecer uma plataforma para discussão”, explica. "Em cooperação com o nosso parceiro 11teamsports, iremos conceber um novo design para o número 4 e coordenaremos com a UEFA."

Sem esperar, a Adidas, que fornece material esportivo para a ‘Mannschaft’, suspendeu nesta segunda-feira a opção de personalizar as camisas à venda no seu portal com nome e número, segundo o jornal Bild. A informação foi confirmada por um jornalista da AFP, que acessou o site da marca, mas não conseguiu personalizar dessa maneira.

Segundo o Bild, a Adidas também teria interrompido a entrega das camisas encomendadas com o número 44: estas são as mais polêmicas, já que o duplo ‘4’ lembra o duplo ‘S’ da insígnia usada pelos integrantes da ‘Schutzstaffel’ do regime nazista.

O caso surge depois de a DFB ter anunciado no mês passado que mudaria de fornecedor de vestuário a partir de 2027, quando a gigante norte-americana Nike substituirá a histórica Adidas, ligada ao futebol alemão desde a década de 1950.

