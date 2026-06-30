A- A+

Copa do Mundo Presidente da Federação Alemã avaliará continuidade de Nagelsmann após 'revés severo' na Copa Os alemães perderam para o Paraguai nos pênaltis, na fase de 16 avos de final

O presidente da Federação Alemã de Futebol, Bernd Neuendorf, se manifestou após a eliminação da seleção na Copa do Mundo. Na última segunda-feira, 29, os alemães perderam para o Paraguai nos pênaltis, na fase de 16 avos de final.

A permanência do treinador Julian Nagelsmann no cargo não está garantida. Bernd Neuendorf classificou a queda precoce da Alemanha na Copa como um "revés severo".

"Após a amarga derrota para o Paraguai e nossa eliminação da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, sentei-me ontem para uma longa conversa com o técnico Julian Nagelsmann", disse o mandatário.

"Nos próximos dias, examinaremos com calma e rigor os motivos pelos quais a equipe não conseguiu atingir seu potencial e não correspondeu às suas próprias expectativas nem às do futebol alemão. Diante de um revés tão severo e dos desafios que temos pela frente, não podemos e não vamos simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido", completou.

O encontro com Julian Nagelsmann também contou com as presenças de Andreas Rettig e Rudi Voller, dirigentes da federação alemã. "Todos concordamos que nosso desempenho na Copa do Mundo ficou aquém das nossas expectativas", prosseguiu Bernd Neuendorf.

"Gostaríamos de agradecer a todos os fãs que nos apoiaram tão magnificamente nos Estados Unidos e no Canadá, bem como aos que nos apoiaram em casa. Estamos todos profundamente desapontados por nossa jornada juntos ter chegado ao fim tão cedo", lamentou.

Veja também