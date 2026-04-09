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COPA DO MUNDO Federação antecipa Fifa e anuncia Ramon Abatti Abel na Copa do Mundo de 2026 Lista oficial dos árbitros que estarão no Mundial ainda não foi divulgada pela entidade

O Brasil terá, ao menos, um árbitro na Copa do Mundo de 2026. Ramon Abatti Abel está entre os escolhidos pela Fifa para apitar o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. O anúncio foi feito pela Federação Catarinense de Futebol (FCF), que parabenizou o juiz de Santa Catarina.

"NA COPA DO MUNDO. O árbitro do quadro da Federação Catarinense de Futebol (FCF), Ramon Abatti Abel, foi designado para a disputa da Copa do Mundo de Seleções FIFA 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Parabéns por toda sua dedicação, Ramon!!", escreveu a Federação.

A lista oficial dos árbitros ainda não foi divulgada pela Fifa, mas acreditava-se que isso pode acontecer nos próximos dias. A tendência é que mais dois árbitros brasileiro estejam na Copa do Mundo — Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus são os favoritos.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Ao todo, 16 cidades receberão o Mundial, com 104 jogos. O pontapé inicial será dado com o jogo de abertura entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Copa do Mundo 2026: veja todas as datas

Jogo de abertura: 11 de junho de 2026

Primeira rodada: 11 a 17 de junho

Segunda rodada: 18 a 23 de junho

Terceira rodada: 24 a 27 de junho

32-avos de final: 28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final: 4 a 7 de julho

Quartas de final: 8 a 11 de julho

Semifinais: 14 e 15 de julho

Disputa de terceiro lugar: 18 de julho

Final: 19 de julho de 2026

Post no Instagram da Federação Catarinense de Futebol.

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