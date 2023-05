A- A+

FUTEBOL Federação asiática quer sediar Copa do Mundo de 2030 ou 2034, e Arábia Saudita é favorita Ásia sediou torneio duas vezes: na Coreia do Sul e no Japão em 2002 e em 2022 no Catar

O presidente da Confederação Asiática de Futebol (AFC), Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, disse que o órgão quer sediar outra Copa do Mundo, em 2030 ou 2034, e que "a Arábia Saudita está chegando com força". A Ásia já sediou a Copa do Mundo duas vezes: na Coreia do Sul e no Japão em 2002 e em 2022 no Catar.

"Acho que a Arábia Saudita é um país capaz de organizar um torneio semelhante", disse Sheikh Salman, que é do Bahrein, a jornalistas em Beirute na segunda-feira durante uma visita à Síria e ao Líbano. "Mas temos que escolher o momento certo: 2030 ou 2034? Se nossa chance de sediar o torneio é melhor em 2034, estamos analisando isso, e se nossas condições em 2030 forem melhores, por que não?"

Em 2026, quando a Copa do Mundo aumentar para 48 seleções, ela se dividirá em três pela primeira vez, com Estados Unidos, Canadá e México como anfitriões. Há duas propostas de candidaturas multinacionais para 2030, uma de Espanha, Portugal e Marrocos, e outra de Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, com a Copa do Mundo retornando ao local da primeira final, em Montevidéu, cem anos depois.

Em setembro passado, um porta-voz do Ministério da Juventude e Esportes egípcio, Muhammad Fawzi, disse que seu país estudava uma candidatura conjunta com a Arábia Saudita e a Grécia. O ministro saudita dos Esportes, príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, disse à AFP em fevereiro que seu país não havia apresentado um processo de candidatura, mas acrescentou que "tudo é possível".

"Estamos coordenando com as federações continentais e a FIFA com base no fato de que sediaremos a Copa do Mundo de 2030 ou 2034 de acordo com todos, para que, quando o arquivo for apresentado, possamos garantir que seja bem-sucedido em pelo menos 90 por cento", disse ele. "Temos 47 votos, enquanto você precisa de mais de 110 votos para sediar a Copa do Mundo. Precisamos ter apoio de outros continentes. Estamos coordenando o momento adequado para sediar este campeonato."

Seguindo os vizinhos Catar e Emirados Unidos, a Arábia Saudita tem investido fortemente no esporte como parte da estratégia "Visão 2030" para diversificar uma economia dependente do petróleo. O presidente da Confederação Asiática de Futebol (AFC), Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa, está planejando uma candidatura da Arábia Saudita à Copa do Mundo

O reino sediará a Copa Feminina da AFC em 2026, sua Copa Asiática pela primeira vez em 2027, os Jogos Asiáticos poliesportivos em 2034 e está programado para sediar os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029 em neve artificial na planejada cidade futurista gigante de Neom. Já hospeda uma corrida de Fórmula 1 em Jeddah, a Supercopa da Espanha anual, torneios de golfe e lutas pelo título de boxe.

Cristiano Ronaldo ingressou no clube saudita Al Nassr em janeiro e o fundo soberano do país financia o LIV golf tour e é dono do Newcastle United na Premier League inglesa, embora esses investimentos atraiam acusações de que está "lavando" seu histórico de direitos humanos.

