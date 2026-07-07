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Copa do Mundo Federação Belga cita 'segurança jurídica' e cobra transparência da Fifa após caso Balogun Apesar da disputa nos bastidores, a Bélgica tenta concentrar suas atenções na sequência da Copa

A Real Federação Belga de Futebol (RBFA) voltou a se posicionar sobre o caso envolvendo Balogun e a Fifa, destacando que continuará acompanhando o processo fora de campo e cobrando critérios que, segundo a entidade, garantam transparência e igualdade de tratamento no futebol internacional

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a federação afirmou estar satisfeita com a reação da seleção dentro das quatro linhas, após vitória sobre os Estados Unidos por 4 a 1, mas ressaltou que a disputa administrativa segue em andamento. A entidade defendeu mudanças nos procedimentos disciplinares e administrativos da Fifa para evitar decisões consideradas arbitrárias.

"A Real Federação Belga de Futebol orgulha-se da forma como os Red Devils reagiram em campo ontem. Ao mesmo tempo, continua acompanhando o caso em andamento junto à Fifa fora de campo", afirmou a entidade.

A federação destacou que princípios como direito de defesa, aplicação consistente dos regulamentos e segurança jurídica são fundamentais para manter a confiança de seleções, jogadores, treinadores e torcedores.

"Procedimentos claros, respeito ao direito de defesa e a aplicação consistente dos regulamentos são essenciais para garantir a confiança de federações, treinadores, jogadores, torcedores e outras partes interessadas em nosso esporte", completou.

Apesar da disputa nos bastidores, a Bélgica tenta concentrar suas atenções na sequência da Copa do Mundo. A seleção avançou às quartas de final e terá pela frente a Espanha na próxima sexta-feira.

Ao final da nota, a federação agradeceu o apoio dos torcedores belgas durante a campanha e reforçou que a equipe seguirá focada no objetivo esportivo enquanto o caso continua sendo analisado.

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