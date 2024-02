Federação Cearense de Futebol promete tomar medidas cabíveis após ataque à delegação do Fortaleza

A- A+

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou uma nota oficial, na manhã desta quinta-feira (22), sobre o ataque de torcedores do Sport ao ônibus da delegação do Fortaleza após a partida válida pela Copa do Nordeste. No comunicado, a entidade prometeu, através do seu departamento jurídico, tomar medidas cabíveis sobre o ocorrido.

Na nota, a federação repudiou com veemência o ocorrido e classificou o ataque sofrido pela delegação do Fortaleza como covardia. Seis jogadores ficaram feridos após o episódio.

Ainda no comunicado, a FCF garantiu que, além de tomar medidas cabíveis para proteger a integridade física e da comissão técnica, também adotará medidas na apuração das responsabilidades desportivas, cíveis e criminais.

A federação também disse que a violência não pode ser tolerada em nenhuma circunstância e cobrou a investigação e localização dos responsáveis pelos atos criminosos.

A federação também prestou solidariedade à delegação do Fortaleza e reiterou o seu compromisso em combater a violência.

Confira nota completa na íntegra

A Federação Cearense de Futebol repudia com veemência o ataque covarde sofrido pela delegação do Fortaleza Esporte Clube na madrugada desta quinta-feira (22) durante a saída da equipe da Arena Pernambuco após o confronto diante do Sport/PE pela Copa do Nordeste e que, infelizmente, acabou ferindo alguns atletas da equipe cearense.



A Federação Cearense de Futebol através do seu departamento jurídico tomará todas as medidas cabíveis para proteger não só a integridade física dos atletas e da comissão técnica, mas também de adoção das medidas cabíveis na apuração das responsabilidades desportivas, cíveis e criminais.



A violência não pode ser tolerada em nenhuma circunstância e exigimos que as autoridades competentes apurem, investiguem e localizem os responsáveis pelos atos criminosos. O futebol e a sociedade não toleram nenhum tipo de violência, é preciso dar um basta!



Fica aqui toda a nossa solidariedade aos atletas e comissão técnica do Fortaleza Esporte Clube e ficamos na torcida pela plena recuperação das vítimas e reiteramos o nosso compromisso no combate à violência.

