Futebol Federação Cearense pede ao STJD que suspenda jogos em Pernambuco de competições realizadas pela CBF Pedido leva em consideração o caso da uniformizada do Sport que jogou pedras e bombas no ônibus do Fortaleza

A Federação Cearense de Futebol (FCF) pediu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que qualquer partida de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que tenha como local Pernambuco seja suspensa. A solicitação é um efeito do caso que aconteceu na semanada, quando membros de uma uniformizada do Sport jogaram pedras e bombas no ônibus do Fortaleza, ferindo seis atletas do clube, após o duelo dos leões na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste.

No pedido, é dito que a suspensão deve acontecee enquanto não seja "comprovada a capacidade de garantia dos órgãos de controle do estado de Pernambuco da segurança das equipes visitantes”.



Vale lembrar que Sport, Retrô e Petrolina estão disputando a Copa do Brasil e seriam prejudicados no mata-mata nacional, enquanto o Leão, assim como o Náutico, também seriam penalizados nos jogos da Copa do Nordeste.

O Sport, inclusive, já está impossibilitado de ter receber público nos jogos como mandante e ter carga de ingressos como visitante enquanto o STJD não julga a denúncia do caso do Fortaleza.



