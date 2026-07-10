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COPA DO MUNDO Federação colombiana condena ameaças a Campaz após eliminação na Copa do Mundo Aos 114 minutos, Campaz teve uma clara chance de gol, mas acabou desperdiçando

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) repudiou, nesta sexta-feira (10), as "ameaças contra a vida e a integridade física" do ponta Jáminton Campaz, que perdeu uma oportunidade de gol durante a partida contra a Suíça, antes da eliminação da Colômbia da Copa do Mundo de 2026.

A Colômbia caiu diante da Suíça em Vancouver, no Canadá, na terça-feira, pelas oitavas de final, numa partida acirrada e sem gols que acabou sendo decidida nos pênaltis, com a vitória da Suíça por 4 a 3.

Aos 114 minutos, Campaz teve uma clara chance de gol após se aproximar da área depois de um erro da defesa suíça, mas seu chute cara a cara com o goleiro passou por cima do travessão.

Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, a FCF condenou as "ameaças contra a vida e a segurança de Jáminton Campaz e sua família feitas após a partida" e manifestou sua "total solidariedade e apoio" ao meio-campista.

Alguns dias após o jogo, jornalistas esportivos destacaram comentários hostis publicados por usuários nas redes sociais do jogador do argentino Rosario Central.

Segundo uma captura de tela feita por um jornalista da Rádio Caracol, um dos indivíduos ameaçou a filha pequena do jogador.

"Minha Colômbia, por favor, que nunca percamos de vista o respeito. Podemos ter opiniões diferentes ou sentir frustração ou tristeza, mas nenhuma paixão justifica o ódio ou viver com medo", disse o próprio jogador em uma mensagem publicada em sua conta no Instagram, acompanhada de uma foto em que aparecia abatido em campo após a derrota.

De acordo com a imprensa local, após a eliminação da Colômbia, Campaz optou por não pegar o voo de Vancouver para Bogotá no qual vários de seus companheiros de equipe haviam embarcado.

A federação solicitou à Procuradoria-Geral da Colômbia que realize as "investigações necessárias para identificar, processar e punir os responsáveis".

As ameaças contra Campaz remetem à época mais violenta da Colômbia, as décadas de 1980 e 90 —, quando cartéis de drogas aterrorizavam a população com assassinatos e ataques constantes.

Em 1994, o mundo do futebol ficou abalado com o assassinato a tiros do zagueiro Andrés Escobar em Medellín, poucas semanas depois de ele ter marcado um gol contra na Copa do Mundo dos Estados Unidos, diante dos anfitriões, torneio no qual a seleção colombiana, na época apontada como uma das favoritas, acabou sendo eliminada na fase de grupos.

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