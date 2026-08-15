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Federação contraria nova regra da CBV e mantém Tifanny no Campeonato Paulista Feminino de Vôlei

O Osasco afirmou ter sido surpreendido pela medida nacional e acionou seu departamento jurídico

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Federação contraria nova regra da CBV e mantém Tifanny no Campeonato Paulista Feminino de VôleiFederação contraria nova regra da CBV e mantém Tifanny no Campeonato Paulista Feminino de Vôlei - Foto: CBV/Divulgação

Tifanny Abreu está autorizada a disputar o Campeonato Paulista Feminino de Vôlei pelo Osasco. A confirmação foi feita pela Federação Paulista de Vôlei (FPV), que decidiu manter as regras vigentes quando a competição começou, em 13 de agosto.

A manifestação ocorreu depois de a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) publicar uma nova política de elegibilidade para as competições femininas. A norma restringe a participação a atletas do sexo biológico feminino e estabelece uma triagem genética para a verificação do gene SRY.

Como o Campeonato Paulista já estava em andamento quando a mudança foi anunciada, a FPV entendeu que o novo critério não poderia ser aplicado imediatamente ao torneio. Segundo a entidade, possíveis alterações futuras serão definidas depois de análises das áreas jurídica e de saúde.

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A decisão cria situações diferentes para Tifanny na temporada. A jogadora poderá atuar normalmente pelo Osasco no Estadual, mas, pela regra atualmente estabelecida pela CBV, ficará impedida de disputar a Superliga 2026/27, a Supercopa e a Copa Brasil.

O Osasco afirmou ter sido surpreendido pela medida nacional e acionou seu departamento jurídico. O clube também manifestou apoio à atleta, que integra o elenco desde 2021.

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