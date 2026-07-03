Federação da Alemanha anuncia saída de Julian Nagelsmann após queda na Copa; Klopp é o favorito

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A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou nesta sexta-feira, 3, a demissão do técnico Julian Nagelsmann. O treinador de 38 anos, que está no cargo há três anos, deixa o comando da seleção após a eliminação precoce na Copa do Mundo 2026 após derrota nos pênaltis para o Paraguai na segunda fase do torneio.



"A Federação agradece expressamente a Julian Nagelsmann pelo seu trabalho desde setembro de 2023. Ele se caracteriza por um alto nível de comprometimento e uma ambição extraordinária. Julian Nagelsmann é também uma pessoa extremamente responsável e sincera, a quem todos nós valorizamos", diz trecho da nota oficial da entidade.





A DFB também divulgou uma nota de Nagelsmann, que agradeceu pela oportunidade de estar à frente da seleção nacional. "Meu objetivo principal sempre foi o sucesso do time. Depois de uma decepção tão amarga, ela ganhou a chance de um novo começo", disse o treinador sobre a sua saída.



"Sinto muito e estou magoado por termos decepcionado e por não podermos proporcionar mais noites de futebol nesta Copa do Mundo aos torcedores. Vocês mereciam muito mais", lamentou o técnico.



KLOPP É O FAVORITO AO CARGO

Segundo informações da imprensa alemã, Jürgen Klopp está disposto a assumir a responsabilidade de resgatar o futebol local na função de treinador da seleção alemã. O ex-técnico do Liverpool foi procurado informalmente por pessoas ligadas à DFB para discutir a possibilidade de uma mudança de ciclo.

Klopp é o favorito ao cargo de técnico da seleção alemã. Foto: Paul Ellis / AFP



A oferta agradou Klopp, que se interessou pelo projeto. Ele vinha trabalhando como comentarista de TV e fez severas críticas ao desempenho da seleção da Alemanha na Copa.



Sem comandar uma equipe desde maio de 2024, quando deixou o Liverpool após um período de nove anos e anunciou sua aposentadoria como treinador, Klopp é diretor global da Red Bull e tem contrato até o fim de 2029. Segundo o jornal alemão Bild, a empresa austríaca irá pedir um valor milionário para liberar o alemão de 59 anos.

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