Federação da Arábia Saudita quer vaga na Liga dos Campeões da Europa, diz jornal

No último final de semana teve início um dos torneios mais aguardados dos últimos tempos. Foi dado o pontapé inicial na Saudi Professional League, principal torneio da Arábia Saudita, agora repleto de estrelas do futebol mundial e com ambições de dar passos ainda maiores.

Segundo o jornal italiano Corriere Dello Sport, os dirigentes do futebol local estudam propor que um time da liga nacional represente o país na Liga dos Campeões da Europa (que, atualmente, conta apenas com clubes do continente).

A partir da próxima temporada (2024-2025), a maior competição de clubes do mundo mudará seu formato, passando de 32 para 36 clubes. Com o acréscimo, a Saudi Pro Liga propõe que uma dessas vagas seja destinada ao campeão da liga local no ano anterior.

Caso a proposta seja aceita, o campeão do torneio iniciado no último fim de semana já seria o primeiro a conquistar a classificação, se tornando, também, o primeiro time de fora da Europa a disputar a Liga dos Campeões.

Popularidade

Com alguns craques consagrados no futebol mundial, como Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Benzema Al-Ittihad), Neymar (Al-Hilal) — o atacante brasileiro foi anunciado nesta terça-feira —, Firmino (Al-Ahli) e Kanté (Al-Ittihad), e outros nomes conhecidos e bem sucedidos no futebol brasileiro, como Jorge Jesus (Al-Hilal), Michael (Al-Hilal), Romarinho (Al-Ittihad) e Luís Castro (Al-Nassr), o Campeonato Saudita se tornou mais uma atração do esporte em 2023. Não à toa, será transmitido para todo o Brasil em diversas plataformas possíveis.

Na TV aberta, o "Sauditão" será transmitido pela Band. Já na TV paga, pelo canal de assinatura da emissora, o BandSports. Além disso, no streaming, o campeonato passará no canal do Youtube Goat, novidade no setor. Embora os três canais sejam os donos dos direitos de transmissão da competição, nem todos os jogos serão transmitidos.

Com Riad como capital, a Arábia Saudita está seis horas à frente do horário de Brasília. Sendo assim, os jogos no país serão transmitidos principalmente no período da tarde, entre 12h e 15h. Com 18 times, o "Sauditão" tem 34 rodadas que serão disputadas entre 11 de agosto e 27 de maio de 2024.

