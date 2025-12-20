Federação detalha a tabela do Campeonato Paulista de 2026, que começa no dia 10 de janeiro
Confira programação completa
A Federação Paulista de Futebol (FPF) desmembrou neste sábado a tabela da primeira fase do Paulistão de 2026. O torneio estadual conta com a participação de 16 equipes.
O Campeonato Paulista do ano que vem tem um novo formato, inspirado na Champions League. Os times foram divididos em quatro potes. Cada clube enfrenta os adversários do pote, além de outros cinco times de outros potes. Para garantir todos os clássicos envolvendo Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, além do dérbi de Campinas entre Guarani e Ponte Preta, a FPF colocou essas equipes nos mesmos potes.
Cada time vai realizar oito jogos ao longo da primeira fase, disputada em pontos corridos. Os oito melhores avançam para as quartas de final, que serão realizadas em jogos únicos, assim como as semifinais. Não está definido se a decisão será em dois confrontos.
O motivo da mudança no regulamento e no formato da competição é o novo calendário da CBF que será adotado a partir do ano que vem, que vai reduzir a quantidade de datas dos campeonatos estaduais.
O Paulistão tem início no dia 10 de janeiro, um sábado, com quatro jogos. A última rodada da primeira fase ocorre no dia 15 de fevereiro, um domingo, às 20h30 (de Brasília).
São Bernardo e Capivariano abrem o torneio às 15h (de Brasília) de 10 de janeiro. Às 16h, o Santos recebe o Novorizontino; enquanto Guarani e Primavera jogam em Campinas às 18h30. Portuguesa e Palmeiras se enfrentam no Canindé, às 20h30.
A primeira rodada será fechada no dia 11 de janeiro, com Corinthians e Ponte Preta, às 16h; Velo Clube e Botafogo, às 17h; Noroeste e Red Bull Bragantino, às 18h15; e Mirassol e São Paulo, às 20h30.
Veja os detalhes das três primeiras rodadas do Paulistão:
Primeira rodada:
10 de janeiro de 2026 (sábado)
15h - São Bernardo x Capivariano
16h - Santos x Novorizontino
18h30 - Guarani x Primavera
20h30 - Portuguesa x Palmeiras
11 de janeiro (domingo)
16h - Corinthians x Ponte Preta
17h - Velo Clube x Botafogo
18h15 - Noroeste x Red Bull Bragantino
20h30 - Mirassol x São Paulo
Segunda rodada:
13 de janeiro (terça)
19h - Novorizontino x Guarani
21h30 - Capivariano x Portuguesa
14 de janeiro (quarta)
19h - Primavera x Mirassol
19h30 - Palmeiras x Santos
21h - Ponte Preta x Velo Clube
15 de janeiro (quinta)
19h - Botafogo x Noroeste
19h30 - Red Bull Bragantino x Corinthians
21h45 - São Paulo x São Bernardo
Terceira rodada:
17 de janeiro (sábado)
16h - Primavera x Novorizontino
17h - Portuguesa x Velo Clube
18h30 - Capivariano x Ponte Preta
20h30 - Palmeiras x Mirassol
18 de janeiro (domingo)
16h - Corinthians x São Paulo
17h - São Bernardo x Noroeste
18h15 - Red Bull Bragantino x Botafogo
20h30 - Guarani x Santos