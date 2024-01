A- A+

Amistoso Federação espanhola confirma data e horário de amistoso entre Brasil e Espanha Partida com tema antirracista será disputado no Santiago Bernabéu

A Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF) confirmou, nesta segunda-feira, a data e o horário do amistoso entre Brasil e Espanha. O confronto, que servirá para combater o racismo e a violência no futebol, será disputado na terça-feira, dia 26 de março, às 21h (da Espanha) e 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Embora só seja realizado em março, o confronto foi anunciado em junho do ano passado. O amistoso é uma parceria entre os dois países para discutir o racismo no futebol, questão que ficou em evidência após Vinicius Júnior ser novamente alvo de ofensas racistas em jogos da La Liga.

O confronto contra a Espanha acontecerá três dias depois do amistoso diante da Inglaterra e será um dos primeiros compromissos de Dorival Júnior como treinador da seleção brasileira. A partida, muito provavelmente, será o último teste dos times antes das disputas da Copa América e da Eurocopa.

A última vez que Brasil e Espanha se enfrentaram foi na decisão da Copa das Confederações de 2013, com vitória do time brasileiro por 3 a 0, no Maracanã. Ao todo, os campeões mundiais mediram forças nove vezes, com cinco vitórias brasileiras, dois empates e dois triunfos espanhóis, com 14 gols a favor do Brasil e oito contra.

