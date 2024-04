A- A+

Espanha Federação Espanhola marca eleições para decidir sucessor do ex-presidente Luis Rubiales Rubiales foi afastado por assédio sexual após dar um beijo à força na jogadora Jennifer Hermoso durante a cerimônia de entrega de medalhas na última Copa do Mundo de Futebol Feminino

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, sigla em espanhol) anunciou nesta quarta-feira que irá realizar as próximas eleições para presidente da instituição no dia 6 de maio. A instituição segue sem comando desde a saída do ex-presidente Luis Rubiales, após dar um beijo à força na jogadora Jennifer Hermoso, durante a cerimônia de entrega de medalhas na última Copa do Mundo de Futebol Feminino.

A Comissão de Gestão que vem administrando a Federação interinamente desde a renúncia de Luis Rubiales, “aprovou por unanimidade nesta tarde a convocação de eleições para a presidência, que ocorrerão em 6 de maio “, informou a RFEF.

O presidente da Gestora, Pedro Rocha, apresentou sua demissão do cargo para, segundo os jornais espanhóis, lançar sua própria candidatura à presidência da RFEF. Após a decisão do Comitê de Gestão, a convocação será oficializada na sexta-feira e , a partir de domingo, será aberto um período de cinco dias para a apresentação de candidaturas à presidência da instituição.

Nos últimos meses, vários nomes foram mencionados como candidatos à presidência da RFEF, mas de acordo com a mídia local, Eva Parera, advogada e especialista em direito esportivo, está começando a ganhar força como concorrente de Rocha.

“Ainda não sei se Pedro Rocha vai se candidatar ou não, porque ele não disse isso, mas considero certo que ele vai, já que tudo está sendo feito para que ele seja reeleito. Vou apresentar uma alternativa”, afirmou ao Diário AS.

Em sua reunião de quarta-feira, o Comitê de Gestão também decidiu “iniciar um processo criminal contra todos aqueles que causaram danos econômicos ou à reputação desta instituição”, em referência à investigação de supostos contratos irregulares enquanto Luis Rubiales era presidente.

Assim, autorizou uma “auditoria forense que reunirá informações sobre as ações sob investigação durante o período de 2018 a 2023”. “Nesse sentido, a intenção é ajudar a esclarecer todos os fatos e levá-los ao tribunal, chegando às últimas consequências e deixando para trás um período turbulento que prejudicou seriamente a imagem do futebol espanhol”, disse a RFEF em comunicado oficial.

Rubiales retornou da República Dominicana para a Espanha na quarta-feira e foi brevemente detido pela Guarda Civil no aeroporto de Madri, para informá-lo sobre sua situação nesta investigação. O ex-presidente da RFEF terá que testemunhar perante o juiz encarregado do caso quando o magistrado solicitar.

