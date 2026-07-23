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FRANÇA

Federação Francesa define data para apresentação do novo técnico da seleção; Zidane é favorito

Philippe Diallo, presidente da entidade, divulgará o nome escolhido durante coletiva de imprensa em Paris

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Zinedine Zidane, técnico de futebolZinedine Zidane, técnico de futebol - Foto: Biel Alino / AFP

A Federação francesa já definiu a data para anunciar o nome do novo treinador da seleção nacional. Na próxima terça-feira, o substituto de Didier Deschamps, que deixou o cargo após a Copa do Mundo, será revelado e a expectativa geral é que Zinedine Zidane seja confirmado para o posto de técnico.

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A entidade que comanda o futebol no país informou, em comunicado nesta quinta-feira, que seu presidente, Philippe Diallo, vai divulgar o nome do novo comandante em uma coletiva de imprensa na sede da federação, em Paris.

Zidane, de 54 anos, não trabalha como técnico desde que deixou o Real Madrid em 2021. O lendário meio-campista comandou o gigante espanhol na conquista de três títulos consecutivos da Champions League entre 2016 e 2018.

 

ZidaneZidane durante sua passagem pelo Real Madrid. Foto: Javier Soriano/AFP


Deschamps se despede da equipe nacional após ocupar a função por um período de 14 anos. Sob o seu comando os franceses conquistaram a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e perderam a final de 2022 diante dos argentinos, no Catar, nos pênaltis.

A seleção francesa também perdeu a final da Eurocopa, disputada em casa, em 2016.

Deschamps agora faz parte de seleto grupo de lendasDeschamps deixará o comando técnico da França após 14 anos. Foto: Gabriel Bouys/AFP


Em seu último trabalho, nos Estados Unidos, o conjunto azul esteve perto de mais uma decisão de Mundial. A França, porém, foi superada pela Espanha nas semifinais e se despediu do torneio com a quarta colocação após ser derrotada pela Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar.

Zidane chega com a missão de manter a seleção francesa entre as melhores do mundo. Ele era o cérebro da França na conquista da Copa do Mundo de 1998 (marcando dois gols na final, vencida por 3 a 0 contra o Brasil) e foi o grande destaque dois anos depois, quando a França venceu a Eurocopa.

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