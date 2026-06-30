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Copa do Mundo Federação Holandesa condena racismo contra os jogadores que perderam pênalti na queda da Copa Summerville e Timber chegaram a desativar seus perfis nas redes sociais após os ataques

Mais uma vez o racismo e a discriminação mancharam a história do futebol. Desta vez, os jogadores Summerville, Quinten Timber e Kluivert, da seleção holandesa, foram vítimas da intolerância e ignorância do ser humano por desperdiçarem pênaltis na decisão em tiros livres contra Marrocos. A Associação Holandesa de futebol (KNVB) condenou os repugnantes atos.

Slogans racistas e imagens de macacos foram postadas em redes sociais do país para discriminar os jogadores. Antes de a Copa do Mundo começar, Ruud Gullit, ex-astro da seleção, havia feito um comercial na TV alertando contra o ódio online e cobrando respeito às pessoas. A KNVB vem tentando combater o racismo faz muito tempo e, mais uma vez, se deparou com os vergonhosos atos.

"O futebol une as pessoas, independentemente da origem ou da história. Vemos reações online em que os jogadores são tratados de forma racista e discriminatória após a eliminação. Aí traçamos uma linha clara. O racismo e a discriminação não têm lugar em parte alguma: nem no futebol, nem online e nem na nossa sociedade", protestou a KNVB, que procurou honrar a campanha da seleção.

Desde 2006, quando levou 1 a 0 de Portugal, que a seleção não perde no tempo normal da Copa do Mundo. Em 2010, na final com a Espanha,m o 1 a 0 veio na prorrogação. Desde então, foram três quedas nas penalidades, duas para a Argentina e, nesta segunda-feira, diante de Marrocos.

"Agradecemos aos jogadores, à equipe técnica e a todos os envolvidos pelo seu empenho durante este Mundial. Expressamos também o nosso apreço pelos adeptos, no estádio, em casa e em todos os lugares onde a Laranja foi acompanhada e apoiada.

Summerville e Timber desativaram seus perfis nas redes sociais após as vergonhosas manifestações. Eles, mais Kluivert, ganharam apoio dos companheiros ainda no campo, sempre com alguém levantando suas cabeças após a tristeza pelos erros.

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