Futebol Internacional Federação Inglesa de Futebol estuda transmitir conversas do VAR ao vivo Decisão passou a ser considerada após o erro no jogo entre Tottenham x Liverpool, no último mês de setembro

A ideia de transmitir ao vivo na televisão as conversas prévias às decisões do VAR está em fase de estudos, segundo o diretor geral da Federação Inglesa de Futebol (FA), Mark Bullingham.

A arbitragem da Premier League ficou em evidência pela recente decisão do VAR de anular um gol do Liverpool por um impedimento inexistente, em jogo que os 'Reds' foram derrotados pelo Tottenham por 2x1, no dia 30 de setembro.

Depois da partida, o órgão responsável pelos árbitros profissionais no futebol inglês (PGMOL) reconheceu "um erro claro e evidente que deveria ter levado à validação do gol por intervenção do VAR, o que não aconteceu".

Após essa falha de comunicação entre a cabine do VAR e o árbitro de campo, diferentes vozes pediram que as conversas durante as intervenções da vídeo-arbitragem fossem transmitidas ao vivo, como acontece no rugby, mas no futebol é proibido.

Mark Bullingham, que também é membro do conselho da International Board (IFAB), disse que o órgão, que regulamenta as regras do futebol, abordou o assunto.

"Nosso ponto de vista, em matéria de marketing e comércio, é que normalmente a transparência é uma coisa muito boa e queremos que os torcedores tenham o máximo de informação possível", afirmou.

Bullingham também considerou que o teste experimental realizado pela Fifa para que os árbitros anunciem e expliquem suas decisões é "um passo na direção certa".

"A questão da transmissão ao vivo das decisões continuará a ser levantada porque uma maior transparência mostrará o quão difícil é o trabalho dos árbitros e isso tem funcionado em outras modalidades", explicou.

"Portanto, acho que estamos no caminho certo ao anunciar a decisão e explicar por que ela foi tomada. Vamos ver se isso nos trará progressos", concluiu.

