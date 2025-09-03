A- A+

Investigação Federação Inglesa decide não recorrer da absolvição de Paquetá em caso de manipulação Brasileiro foi considerado inocente por não encontrarem provas suficientes para condenação, mas ainda poderá ser punido por não colaborar com investigações

Após meses de incerteza sobre seu futuro no futebol, Lucas Paquetá se aproxima cada vez mais do fim do processo que investiga o envolvimento em manipulação esportiva para gerar lucro em esquema de apostas. Nesta quarta-feira, a FA (Federação Inglesa de Futebol) informou que não recorrerá da absolvição do jogador, mas ainda decidirá quais serão as sanções pela não colaboração com as investigações.

Em nota, a FA afirmou que "está comprometida em garantir a manutenção da integridade do futebol, e investigações completas e rigorosas serão sempre conduzidas em caso de alegações graves de violações das regras" e que "a Comissão Reguladora decidirá sobre a sanção apropriada para as violações da Regra F3 da FA que forem comprovadas, e os detalhes serão publicados o mais breve possível".

O caso envolve o julgamento de duas infrações atribuídas ao jogador. A primeira diz respeito a violações da regra E5.1, em quatro jogos do West Ham entre novembro de 2022 e agosto de 2023, nos quais Paquetá foi acusado de buscar "diretamente influenciar para fins impróprios o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto" das partidas, "ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas". Em julho, a FA não conseguiu comprovar a má conduta, e o brasileiro foi absolvido.

Já na segunda infração, o jogador foi condenado por infringir a regra F3: a norma determina que, em um processo de investigação, o atleta que não colaborar com o processo deverá ser punido com sanções determinadas posteriormente.

A acusação alega que em duas oitivas do processo, em setembro e novembro de 2023, Paquetá "não cumpriu uma exigência da Regra F2.1 da FA, a saber, responder a perguntas e fornecer informações relacionadas à investigação da FA sobre violações das Regras. Essa falha em cumprir constitui má conduta nos termos da Regra F3."

Ao ser inocentado da acusação mais grave, O jogador se posicionou no Instagram após o anúncio da decisão: "Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto". No comunicado, ele também agradeceu à família pelo apoio.

