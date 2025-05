A- A+

FUTEBOL Federação Inglesa proíbe mulheres transgênero de jogar futebol feminino na Inglaterra Em nota, entidade diz que entrará em contato com cada uma delas para explicar como elas podem continuar envolvidas no jogo

A Federação Inglesa de futebol (FA) anunciou, nesta quinta-feira, que as mulheres transgênero não poderão mais jogar futebol feminino na Inglaterra a partir de 1º de junho de 2025. A medida segue a decisão da Suprema Corte de que a definição legal de mulher é baseada somente no sexo biológico.

Segundo o jornal The Guardian, acredita-se que essa decisão da Federação Inglesa afetará 20 jogadoras transgêneros registradas na Inglaterra. Contudo, a FA, em nota oficial, afirmou que entrará em contato com cada uma delas para explicar como elas podem continuar envolvidas no jogo.





— Entendemos que isso será difícil para as pessoas que simplesmente querem jogar o jogo que amam no gênero com o qual se identificam, e estamos entrando em contato com as mulheres transgênero registradas que estão jogando atualmente para explicar as mudanças e como elas podem continuar envolvidas no jogo — disse um trecho da nota da FA.

A Federação Escocesa de Futebol tomou uma decisão semelhante, também motivada pela aplicação dessa decisão por parte da Suprema Corte do Reino Unido. Segundo o comunicado, a modificação no regulamento na Escócia entrará em vigor a partir da temporada 2025/26.

Veja a nota oficial da FA

"Como órgão regulador do esporte nacional, nosso papel é tornar o futebol acessível ao maior número de pessoas possível, operando dentro da lei e da política internacional do futebol definida pela UEFA e pela FIFA.

Nossa política atual, que permite que mulheres transgênero participem do futebol feminino, foi baseada nesse princípio e apoiada por consultoria jurídica especializada.

Este é um assunto complexo, e nossa posição sempre foi que, se houvesse uma mudança material na lei, na ciência ou na operação da política no futebol de base, nós a revisaríamos e a alteraríamos, se necessário.

A decisão da Suprema Corte de 16 de abril significa que mudaremos nossa política. Mulheres transgênero não poderão mais jogar futebol feminino na Inglaterra, e essa política será implementada a partir de 1º de junho de 2025.

Entendemos que isso será difícil para as pessoas que simplesmente querem jogar o jogo que amam no gênero com o qual se identificam, e estamos entrando em contato com as mulheres transgênero registradas que estão jogando atualmente para explicar as mudanças e como elas podem continuar envolvidas no jogo."

