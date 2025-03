A- A+

esportes Federação internacional aprova mudanças em regras do futebol que envolvem capitães e goleiros Elas só começarão a valer a partir da próxima temporada europeia

A International Football Association Board (IFAB), órgão responsável por regulamentar as regras do futebol, aprovou alterações na dinâmica do esporte. Elas só começarão a valer a partir da próxima temporada europeia.

Um das mudanças é que somente o capitão poderá falar com a arbitragem. A Fifa, entidade máxima do esporte, já faz essa recomendação, o que vem sendo adotado em alguns campeonatos na Europa e na América do Sul.

Outra medida afeta o tempo que o goleiro pode segurar a bola na mão. Se ele ultrapassar o limite de oito segundos, o time adversário terá direito a cobrar um escanteio. O Mundial de Clubes de 2025, que começa no dia 15 de junho, servirá como evento teste para essa mudança.

A regra vigente estabelece um período de seis segundos e prevê a marcação de um tiro livre indireto (que não pode ser chutado direto ao gol) se o arqueiro atrasar a reposição da bola, mas raramente é marcado pelos árbitros. A nova punição pode ser uma forma de impedir a "cera" no jogo.

