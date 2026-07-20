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ITÁLIA

Federação Italiana de Futebol mira Guardiola para o cargo de treinador da Azzurra

A Itália está sem treinador desde a saída de Gennaro Gattuso, que deixou o cargo em abril

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Pep Guardiola, ex-treinador do Manchester City Pep Guardiola, ex-treinador do Manchester City  - Foto: Darren Staples/AFP

Sem clube desde que deixou o Manchester City, em maio deste ano, o consagrado treinador catalão Pep Guardiola entrou no radar da Federação Italiana de Futebol (FIGC) para assumir o cargo de técnico da seleção nacional.

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De acordo com informações da SKY Sports, Paolo Maldini, novo diretor técnico da entidade, embarcou para Barcelona junto com o ex-jogador e tetracampeão mundial pela seleção brasileira Leonardo, seu assessor, para tratar do assunto.

A dupla viajou para conversar com o treinador e saber se ele teria interesse em comandar a seleção italiana. A ideia da nova direção da FIGC é contar com Guardiola neste processo de reconstrução do futebol do país.

Seleção italiana ficou de fora de mais uma Copa do Mundo Seleção italiana ficou de fora das três últimas edições do Mundial. Foto:Stefano Rellandini / AFP


Fora das últimas três edições da Copa do Mundo, a Itália vive uma crise sem precedentes. Ainda segundo a Sky Sports, Maldini e Leonardo conversaram com o técnico espanhol durante três dias para explicar o projeto de reerguer a seleção.

Embora Guardiola seja a prioridade por seu histórico vencedor no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, a entidade trabalha em outras frentes e tem mais dois nomes para a função caso o profissional catalão recuse a proposta: Roberto Mancini e Andrea Pirlo.

Roberto Mancini, técnico italianoRoberto Mancini é um dos cotados para assumir a seleção italiana. Foto: Alberto Pizzoli / AFP


A Itália está sem treinador desde a saída de Gennaro Gattuso, que deixou o cargo em abril, após não conseguir classificar a Itália para a Copa do Mundo deste ano.

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